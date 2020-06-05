عودة العمل فى مطار بن جوريون بعد إضراب الموظفين

رويترز

قالت متحدثة باسم مطار بن جوريون اليوم الجمعة، إن حركة الملاحة الجوية في المطار الرئيسي بإسرائيل استؤنفت بعد إضراب موظفين يطالبون بتعويضات عن الأجور التي فقدوها بسبب أزمة فيروس كورونا أدى إلى إغلاقه لفترة قصيرة.

وقالت نقابة العاملين في مطارات إسرائيل إن الإضراب توقف عقب طلب من وزيرة النقل ميري ريجيف التي وصفت عبر تويتر الإضراب بأنه "غير مقبول" وحثت النقابة على التفاوض لإيجاد حل.

وانخفض الطلب العالمي على السفر جوا مع تفشي الجائحة، ومنح مطار بن جوريون القريب من تل أبيب نحو 2500 من موظفيه إجازات غير مدفوعة الأجر في أوائل مارس.

وطالبت نقابة العاملين في هيئة مطارات إسرائيل وزارتي النقل والمالية بالتفاوض على حزمة تعويضات مع موظفي المطار.

وقالت جالي جاباي المتحدثة باسم النقابة "لم يعد الموظفون الذين منحوا إجازات غير مدفوعة الأجر يحصلون الآن على إعانات بطالة. نريد من الحكومة أن تجد حلا".

وقالت النقابة في بيان إنها ستلتقي يوم الاثنين، مع مسؤولين في الوزارتين.

ومعظم الرحلات الجوية في المطار متوقفة بسبب الوباء، باستثناء عدد محدود من الرحلات اليومية للركاب والبضائع.

ولم تعلن إسرائيل موعد إنهاء القيود التي تفرضها على الحدود لمواجهة وباء كوفيد-19.