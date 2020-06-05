اليوم السابع
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الجمعة، 05 يونيو 2020 10:58 م
خالد صلاح
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عقار لعلاج السرطان يظهر مؤشرات إيجابية لمرضى كورونا

الجمعة، 05 يونيو 2020 10:11 م
عقار لعلاج السرطان يظهر مؤشرات إيجابية لمرضى كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
فرانكفورت رويترز)

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أظهر عقار كالكوينس لعلاج سرطان، الدم الذى تنتجه شركة أسترازينيكا مؤشرات أولية على مساعدة مرضى كوفيد-19 ممن يتلقون العلاج فى المستشفى على تخطى أسوأ مراحل المرض فى الوقت الذى يتدافع فيه الباحثون لإعادة استخدام العلاجات الحالية للمساعدة فى مكافحة العدوى الفتاكة.

 

وشجعت نتائج البحث الأولى الذى شمل 19 مريضا، بدعم من المعاهد الوطنية للصحة فى الولايات المتحدة، شركة الأدوية البريطانية على استكشاف الاستخدام الجديد للدواء فى تجربة سريرية أوسع أعلنت فى أبريل نيسان.

 

وكان 11 مريضا يتنفسون بمساعدة أجهزة تنفس عندما بدأوا دورة كالكوينس لمدة تتراوح بين 10 و14 يوما، وأصبح بإمكان ثمانية منهم التنفس دون الحاجة لجهاز، وفقا لنتائج وردت فى بحث شارك فى وضعه خوسيه باسيلجا رئيس قسم أبحاث الأورام فى الشركة، كان 8 مرضى على أجهزة تنفس بشق حنجرى عندما بدأوا تناول كالكوينس، وجرى إخراج أربعة منهم وإن كان أحدهم توفى بسبب انسداد رئوي.

 

وقال باسيلجا لرويترز "كان هؤلاء المرضى فى حالة غير مستقرة للغاية وكان يمكن أن يكونوا فى مرحلة خطيرة... خلال يوم إلى ثلاثة أيام، تحسن غالبية هؤلاء المرضى من حيث التنفس الصناعى واحتياجات الأكسجين."

 


كورونا

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فيروس كورونا

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علاج كورونا

كوفيد 19

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