طفل 5 أشهر ينجو من كورونا بالبرازيل.. وأسرته تصف الأمر بالمعجزة (صور)

كتب هيثم سلامة

نجا طفل يدعى دوم أندرادي يبلغ من العمر 5 أشهر من فيروس كورونا، بعد قضاء 32 يومًا في غيبوبة عقب إصابته بالوباء في البرازيل، بينما وصف الوالدان الأمر بأنه أشبه بالمعجزة.

وذكرت جريدة الديلى ميل البريطانية، أن الطفل أصيب بعد أشهر قليلة فقط من ولادته، حيث أظهر اختبار إيجابية لـفيروس كورونا COVID-19 بإحدى المستشفيات بمدينة ريو دي جانيرو.





وقال والده واغنر أندرادي لشبكة CNN، أن الطفل واجه صعوبة كبيرة في التنفس ، لذا اعتقد الأطباء أنها عدوى بكتيرية في بادىء الامر، ولكن الدواء لم يفلح مما أدى إلى سوء حالته، ثم قررت نقله إلى مستشفى ثان، حيث أجريت الاختبارات وتبين إصابته بفيروس كورونا.





وأوضح التقرير، أنه والديه اعتبرا شفاء طفلهما "معجزة"، بينما لا يزال من غير الواضح معرفة سبب إصابة الطفل بالفيروس ، لكن الآباء يعتقدون أنه قد يكون بعد زيارة لمنزل قريب.

قالت والدة الطفل: 'لقد عشنا لحظة رائعة عندما أُطلق سراحه من المستشفى، لأننا في بعض الأحيان اعتقدنا أننا لن نعيده إلى المنزل مرة أخرى".

واحتفل الطفل دوم بشفاءه من فيروس كورونا الذى يوافق 6 أشهر من ولادته في 14 يونيو العام الماضى، حيث أنضم إليه أقاربه من خلال مكالمة فيديو عبر الهاتف، وأشادت الدكتورة كريستيان غيماريش ، منسقة وحدة العناية المركزة للأطفال في المستشفى، موضحة أنه لن يعاني من أي مضاعفت طويلة الأمد نتيجة علاجه.