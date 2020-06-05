ضبط 22 مخبزا لإنتاج خبر ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

نفذت مديرية التموين بالدقهلية حملة تموينية مكبرة، بإشراف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بمشاركة مفتشى إدارة الرقابة التموينية بالمرور على مخابز وأسواق مدينة ومركز بلقاس.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 18 مخبزا تنتج خبزا ناقص الوزن و 4 مخابز تنتج خبزا غير مطابق للمواصفات وأيضا ضبط 2 مخبز تصرفت فى 225 شيكارة دقيق، وكذا ضبط 1 مخبز مغلق وضبط قضية تجميع خبز لبيعه والتصرف فيه خارج بالمخالفة لضوابط الصرف التموينية وذلك بإجمالى 3025 رغيف.

كما تم ضبط تاجر تموينى تصرف فى مبلغ 6500 جنيه وايضا ضبط 2 محل تموينى مغلق هذا بالاضافة الى ضبط 6 قضايا تموينية عدم اعلان عن الأسعار وضبط 3 قضايا عدم استخراج شهادات صحية للعاملين وكذلك تحرير محضر تموينى لتجميع بطاقات تموينية بعدد 30 بطاقة تموينية، وقد وجه محافظ الدقهلية لوكيل وزارة التموين بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية حيال المخالفين بالقضايا المشار اليها.

وفى ذات السياق اكد المحافظ على استمرار وتواصل تنفيذ الحملات التموينية بنطاق المحافظة بهدف تحقيق الانضباط فى تدوال السلع والتصدى لجميع المحاولات التى تستهدف المخالفة والتلاعب باقوات المواطنين والتعامل بكل الحسم والحزم مع كافه اشكال المخالفات تطبيقا للقانون وحرصا على توفير السلع للمواطنين بالجوده والوفرة المطلوبة وبالاسعار المناسبة حفظا على حقوق الدوله وحق المواطنين بنطاق المحافظة .

جاء ذلك فى اطار توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز والمنشآت ومحلات الاغذية والبدالين التموينين لمواجهة كافه اشكال الغش التجارى والتلاعب فى انتاج الخبز وفى صرف المقررات التموينية للمواطنين بنطاق المحافظة.