اليوم السابع
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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة ماكينات الرى بالمنيا

الجمعة، 05 يونيو 2020 03:40 م
ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة ماكينات الرى بالمنيا حملة أمنية - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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تمكنت إدارة البحث الجنائي بمركز شرطة العدوة في شمال محافظة المنيا، من ضبط  تشكيل عصابي متخصص في سرقة ماكينات الري من الحقول.

تلقي اللواء محمود خليل مدير الأمن إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بورود  بلاغات بقيام تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص يقيمون بمدينة الفشن التابعة لمحافظة بني سويف والمتاخمة لمركز العدوة بالمنيا بسرقة ماكينات الري الخاصة بالمزراعين من حقولهم.
 
شكل العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية فريق بحث جنائي بقيادة الرائد محمد صلاح رئيس مباحث المركز ومعاونوه النقباء أحمد عوض وسراج حسام ومحمد أبو الصفا.
 
تم تحديد أفراد التشكيل وهم: "محمد ج س 33 عاما عاطل، ربيع س ر 49 عاما عاطل، إسلام ر س 18 عاما عاطل، وجميعهم مقيمون بمركز الفشن.
بتقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم ماكينتي ري وتروسيكل  وبمواجهتهم أعترفوا بما أسفرت عنه التحريات وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجري العرض علي النيابة العامة للتحقيق.

كما ضبطت إدارة البحث الجنائي بمركز شرطة العدوة في شمال المنيا، فلاح هارب من أحكام قضائية، من بينها اقتحام مركز الشرطة خلال أحداث العنف، وتصل مدة العقوبة فيها 12 سنة سجن.

تلقي اللواء محمود خليل مدير الأمن إخطارا من مركز شرطة العدوة بورود معلومات عن م ا ع 30 سنة فلاح والهارب من أحكام قضائية في ثلاث جنايات بتواجده داخل مسكنه بقرية عطف حيدر عقب فترة من هروبه.
 
شكل العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية فريق بحث جنائي بقيادة الرائد محمد صلاح رئيس المباحث، ومعاونه النقيبان أحمد عوض وسراج حسام، وبالانتقال تم ضبط المتهم داخل مسسكنه، وبالفحص تبين أنه هارب من ثلاث قضايا من بينها اقتحام مركز شرطة العدوة، وأن إجمالي مدة العقوبة في الأحكام المطلوب علي ذمتها تبلغ 12 عاما.

اخبار المحافظات

اخبار المنيا

مركز العدوة

مديرية الامن

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