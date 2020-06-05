صور .. حملات لإزالة الإشغالات والمخالفات بأحياء الجمرك ووسط الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شن حى وسط الإسكندرية ، حملة شاملة لإزالة الاشغالات التعديات ،الحواجز ، والكاوتش من شوارع باب شرق ، وذلك وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمواصلة حملات إزالة الاشغالات وإتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لهذه الظواهر.

وأشار حى وسط فى بيان له اليوم ، إلى أنه تم شن حملة مكبرة توجهت الي شوارع : الزهور ،جلال الدسوقي، عبد العليم، الجميزة، والحسن والحسين ،وتم رفع وإزالة الاشغالات ،التعديات، والفروشات، والتحفظ عليها وضبط عدد من حالات الاشغالات ،رفع وإزالة الحواجز الحديدية ،الكتل الخرسانية ،الأحجار ،والكاوتش التالف التي تستخدم لحجز أماكن للسيارات وتعيق المارة والمرور، فى حين تم الدفع بحملة أخرى توجهت الي الشارع ، وتم خلالها رفع وإزالة عدد كبير من اللافتات المخالفة ، والتحفظ عليها

وفى حى الجمرك ، تم شن حملة مكبرة ،تحت إشراف وتوجيهات رئيس حي الجمرك، حيث حملة صباحية بتواجد الإدارات المعنية بالحي " إشغال الطريق والمتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع والأزمات والكوارث والمشروعات ، الى شارع السيد محمد كريم ، شارع فرنسا ، حسن عاصم، إسماعيل صبري،و تم إزالة كافة الإشغالات والتعديات والتحفظ عليها وفض التجمعات بالأسواق ، وفتح الطريق أمام المارة

كما تم إزالة الحواجز الحديدية المصطنعة وإطارات السيارات التالفة والتى تستخدم لحجز أماكن السيارات تعوق حركة المرور والمارة .

من جهه أخرى وفور تلقي بلاغا من قسم الجمرك بشأن وجود عدد 2 "سقاله متحركة" من العقار 16 شارع خطاب متفرع من السياله تم التوجه فورا والتحفظ عليهم وإيداعهم بديوان عام الحى .



ازالة المخالفات



حملة مكبرة