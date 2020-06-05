صور.. تواصل عمل فرق المراقبة الصحية للمسافرين بوسط سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت الإدارات الصحية بمدن وسط سيناء اليوم مواصلة فرق طبية عملها على الطرق بفحص المسافرين فى إطار إجراءات الحماية والترصد .

وأعلنت إدارة نخل الصحية، أنه فى إطار الجهود المبذولة بشأن التصدى لفيروس كورونا المستجد COVID-19، قام الدكتور مصطفى أمين عبد العزيز مدير الإدارة الصحية بنخل بالمرور على كمين صدر الحيطان، ومتابعة العمل بشأن تواجد المراقبين الصحيين بالكمين ولتسجيل كل المواطنين القادمين إلى مدينة نخل والقرى التابعة لها ومتابعتهم للتأكد من عدم حملهم لفيروس كورونا المستجد COVID-19

كما تم المرور على وحدة وادى الحاج الصحية، للاطمئنان على حسن سير العمل وتوافر الأدوية وكذلك الأمصال لخدمة المواطنين، ورافقه الدكتور عادل سليم مفتش الصيدلة بالإدارة.

وأعلنت الإدارة الصحية بالحسنة بوسط سيناء، استمرار العمل الوقائى من المراقب الصحى محمد عبد الحكم، وقياس درجه الحرارة للمسافرين إلى مدينة الحسنة والكشف الظاهرى عليهم تحت رعاية الدكتور طارق شوكة مدير عام مديرية الشئون الصحية بالعريش والدكتور رمضان توفيق المدير الوقائى بمديرية الشئون الصحية، ومحسن صبحى مراقب عام مديرية الشئون الصحية بالعريش، والدكتور أحمد السيد عمر مدير الإدارة الصحية بالحسنة، محمد نبيل مراقب اول الأوبئة بالإدارة الصحية.

وأعلنت الإدارة الصحية ببئر العبد، أنه قامت وحدة الملاريا ومكافحة ناقلات الأمراض بقرية قاطية، بحملة مكافحة القوارض، والذباب البالغ ويرقات الذباب بجانب عمليات التطهير ضد فيروس كورونا، تحت رعاية اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والدكتور طارق شوكة مدير الصحة، والدكتور على عياط مدير الإدارة والمهندس إبراهيم الجعيص المشرف العام، والمهندس شبانة سالم رئيس الوحدة، ونفذت الحملة فى جميع قرى قسم رمانه، واستمرارا للمتابعة ورفع كفاءة العمل ومستوى الخدمة المقدمة للمترددين على الوحدات الصحية تم مرور مدير الادارة الصحية على وحدات رابعة والكرامة و6 أكتوبر الصحية لمتابعة انتظام العمل وتنفيذ التعليمات وتم تحويل المقصرين بوحدة 6 أكتوبر إلى التحقيق .

وسبق وأعلنت إدارة الطب الوقائى بإدارة بئر العبد الصحية بشمال سيناء فى بيان لها ورود نتيجة عينة تحليل حالتين اصابة بكورونا، بما يفيد سلبية الحالتين .

وجاء فى البيان "وردت الآن نتيجة الحالة المحجوزة بمستشفى بئر العبد لسيده من قرية 6 أكتوبر والنتيجه سلبية، كما وردت نتيجة تحليل العينه الثانيه للحالة المعزولة من قرية نجيلة والنتيجة سلبية".

وسبق واعلنت إدارة الطب الوقائى بإدارة بئر العبد الصحية بشمال سيناء فى بيان لها انه وردت نتيجة حالة اشتباه فى إصابة بكورونا تم احتجازها بمستشفى بئر العبد، وتبين من التحليل ان الحالة ايجابية .



