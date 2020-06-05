صور.. بدء تطوير وتوسعة شارع النبوى المهندس بمدينة كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الجمعة، بدء التنفيذ الفعلى فى تطوير شارع النبوى المهندس بمدينة كفرالشيخ، بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، وذلك بترحيل أعمدة الكهرباء للجانب الأيسر من الشارع، تمهيداً لتقليل عرض الأرصفة بما يتناسب مع حركة المشاة، وإنشاء ساحة انتظار "parking" بزاوية على الرصيف من الناحية اليمنى، وذلك لتوسعة الشارع، بالإضافة إلى عمل شكل موحد للأرصفة بطول الشارع، وتحقيق السيولة المرورية، ليتناسب مع الشكل الحضارى والجمالى للمدينة، كذا مع استخدامه كشارع تجارى.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر حفناوى، السكرتير العام المساعد، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام إدارة التخطيط العمراني، والمهندسة ولاء المزين، مدير إدارة التنسيق الحضارى بالمحافظة.

وفى سياق آخر، تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الجمعة، غلق جميع المحال التجارية بكافة نواحى المحافظة باليوم الـ 73، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بغلق المحلات التجارية من الـ 5 مساءًا حتى الـ 5 صباحًا طوال أيام الأسبوع بما فيها يومى الجمعة والسبت، ويستثنى من هذا القرار محال البقالة، واللحوم، والدواجن، والمخابز، والأسماك، والصيدليات، وجميع المصانع، والمخازن، ووسائل الإعلام، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على جميع الجهات التنفيذية المعنية بالتواجد الميدانى والمتابعة اللحظية لتنفيذ قرارات غلق المحال، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل من يخالف تلك الأحكام والقرارات‪.