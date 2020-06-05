اليوم السابع
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صور.. أهالى مدينة الضبعة بمطروح يضبطون شابا حاول قلب قطار

الجمعة، 05 يونيو 2020 05:33 م
صور.. أهالى مدينة الضبعة بمطروح يضبطون شابا حاول قلب قطار ضبط شاب حاول قلب قطار فى مدينة الضبعة
كتب وكالات

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تمكن أهالى مدينة الضبعة بمحافظة مطروح، من ضبط شاب حاول قلب قطار عن طريق وضع كميات كبيرة من الطوب على شريط السكة الحديد قبل مروره، بحسب "روسيا اليوم".

وقال فوزى أبونصر الله، أحد شهود العيان، إن الأهالى فوجئوا بشخص يضع كميات من الطوب على شريط السكة الحديد قبل مرور القطار.

ولفت إلى أن الأهالى تمكنوا من ضبط الشاب بعد محاولته الاعتداء عليهم، حيث جرى تسليمه للشرطة ، كما أبلغوا قسم الضبعة بالواقعة.

الأهالى يضبطون شاب حاول قلب قطار
الأهالى يضبطون شاب حاول قلب قطار

 

الحجارة التى وضعها الشاب
الحجارة التى وضعها الشاب

 

الحجارة التى وضعها على شريط السكة الحديد
الحجارة التى وضعها على شريط السكة الحديد

 

الشاب المضبوط بوضع حجارة على شريط السكة الحديد
الشاب المضبوط بوضع حجارة على شريط السكة الحديد

 


أهالى الضبعة

مطروح

قطار

محافظة مطروح

مدينة الضبعة

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