شعبة الخضروات: إقبال كبير على الليمون.. وسعر الكيلو جملة 15-30 جنيها

كتب أحمد حمادة

أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن السوق المحلي يشهد أقبالا كبيرا على الليمون خلال الفترة الماضية وذلك في ظل الدعوات الطبية التي تنصح بتناول الليمون وذلك للوقاية من الفيروسات وبالتحديد فيروس كورونا المنتشر حاليا للحصول على فيتامين سي، مشيرا الي ان هذا الاقبال أدى إلى ارتفاع الأسعار خلال تلك الفترة.

وأضاف النجيب في تصريح لليوم السابع ان هذا الاقبال أدى إلى زيادة الأسعار بالسوق حيث يتراوح سعر كيلو الجملة بين 15-30 جنيها للكيلو في حين يتراوح سعرة للمستهلك بين 20-35 جنيها للكيلو، موضحا أن هذه العروة الزراعية الاقل إنتاجية عن العروتين الماضيتين حيث ان إنتاجها تعرض لعدة عوامل جوية أثرت على الإنتاج المعروض في سوق وذلك في ظل الاقبال الكثيف على الليمون.

ونصح نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة المستهلكين بعدم شراء كميات كبيرة من الليمون لتخزينها بل يمكن أن يشتري حاجته المعتادة او التي تناسب استهلاكه وذلك ليعود الاتزان الي السوق وأسعاره مرة أخرى وكي يستفيد الجميع منه، مشيرا الي ان البرتقال الصيفي معروض وبأسعار مناسبة ويمكن الاستعاضة عن الليمون حيث يتراوح سعر كيلو البرتقال بيم 5-9 جنيهات، وايضا الجوافة متاحة بنفس الأسعار تقريبا ولذلك يمكن أن ينخفض الضغط على الليمون و يزيد المعروض مرة أخرى في السوق وتعود أسعاره المناسبة لتلك الفترة من العام.