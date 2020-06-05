اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 يونيو 2020 01:59 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

شعبة الخضروات: إقبال كبير على الليمون.. وسعر الكيلو جملة 15-30 جنيها

الجمعة، 05 يونيو 2020 01:16 م
شعبة الخضروات: إقبال كبير على الليمون.. وسعر الكيلو جملة 15-30 جنيها الليمون
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن السوق المحلي يشهد أقبالا كبيرا على الليمون خلال الفترة الماضية وذلك في ظل الدعوات الطبية التي تنصح بتناول الليمون وذلك للوقاية من الفيروسات وبالتحديد فيروس كورونا المنتشر حاليا للحصول على فيتامين سي، مشيرا الي ان هذا الاقبال أدى إلى ارتفاع الأسعار خلال تلك الفترة. 
 
وأضاف النجيب في تصريح لليوم السابع ان هذا الاقبال أدى إلى زيادة الأسعار بالسوق حيث يتراوح سعر كيلو الجملة بين 15-30 جنيها للكيلو في حين يتراوح سعرة للمستهلك بين 20-35 جنيها للكيلو، موضحا أن هذه العروة الزراعية الاقل إنتاجية عن العروتين الماضيتين حيث ان إنتاجها تعرض لعدة عوامل جوية أثرت على الإنتاج المعروض في سوق وذلك في ظل الاقبال الكثيف على الليمون. 
 
ونصح  نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة المستهلكين بعدم شراء كميات كبيرة من الليمون لتخزينها بل يمكن أن يشتري حاجته المعتادة او التي تناسب استهلاكه وذلك ليعود الاتزان الي السوق وأسعاره مرة أخرى وكي يستفيد الجميع منه، مشيرا الي ان البرتقال الصيفي معروض وبأسعار مناسبة ويمكن الاستعاضة عن الليمون حيث يتراوح سعر كيلو البرتقال بيم 5-9 جنيهات، وايضا الجوافة متاحة بنفس الأسعار تقريبا ولذلك يمكن أن ينخفض الضغط على الليمون و يزيد المعروض مرة أخرى في السوق وتعود أسعاره المناسبة لتلك الفترة من العام.
 
 

الليمون

أخبار اقتصاد

اسعار الليمون

الخضروات والفاكهة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

استقرار أسعار الأسماك اليوم الخميس.. والبلطي بـ جنيه

الخميس، 04 يونيو 2020 12:50 م

أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم.. الطماطم والبطاطس بـ1.5جنيه للكيلو

الخميس، 04 يونيو 2020 12:42 م

أسعار الدواجن اليوم الخميس.. الكيلو بـ 25 جنيها من المزرعة

الخميس، 04 يونيو 2020 12:19 م

انخفاض أسعار الفاكهة الصيفي 50% في سوق العبور بعد أجازة العيد.. البطيخ يسجل 10-25 جنيها مقابل 30-50 فى رمضان.. والخوخ يبدأ من 3 جنيهات.. وشعبة الخضروات والفاكهة: لدينا زيادة فى المعروض ومع ارتفاع نسب التصدير

الخميس، 04 يونيو 2020 10:30 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير الدفاع اليونانى: مستعدون لمواجهة عسكرية مع تركيا لأن سلوكها عدوانى

وزير الدفاع اليونانى: مستعدون لمواجهة عسكرية مع تركيا لأن سلوكها عدوانى

أستون فيلا يواجه شيفيلد فى الدورى الإنجليزى وليفربول ضد إيفرتون 21 يونيو

أستون فيلا يواجه شيفيلد فى الدورى الإنجليزى وليفربول ضد إيفرتون 21 يونيو

الداخلية: ضبط 5 آلاف سائق مخالف لقرار ارتداء الكمامة الواقية

الداخلية: ضبط 5 آلاف سائق مخالف لقرار ارتداء الكمامة الواقية

بث مباشر لصلاة الجمعة من الجامع الأزهر بعد توقف 66 يوما

بث مباشر لصلاة الجمعة من الجامع الأزهر بعد توقف 66 يوما

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 5-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 5-6-2020 أمام الجنيه المصرى

القوى العاملة : الإمارات تحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس لمدة 4 أشهر

القوى العاملة : الإمارات تحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس لمدة 4 أشهر

تقرير حكومى يكشف تجاوزات مخالفات البناء بشارع ترعة الزمر

تقرير حكومى يكشف تجاوزات مخالفات البناء بشارع ترعة الزمر

السياحة بالإسكندرية: 12 فندقا حصلوا على الشهادة الصحية لعودة السياحة الداخلية

السياحة بالإسكندرية: 12 فندقا حصلوا على الشهادة الصحية لعودة السياحة الداخلية

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

بعد توقفها 66 يوما.. عودة صلاة الجمعة بالجامع الأزهر الشريف اليوم

بعد توقفها 66 يوما.. عودة صلاة الجمعة بالجامع الأزهر الشريف اليوم

عضو بنقابة صيادلة القاهرة: 14 شهيدا من الصيادلة بسبب الإصابة بفيروس كورونا

عضو بنقابة صيادلة القاهرة: 14 شهيدا من الصيادلة بسبب الإصابة بفيروس كورونا

الأوقاف: صلاة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر فقط.. ولم نحدد موعد فتح المساجد

الأوقاف: صلاة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر فقط.. ولم نحدد موعد فتح المساجد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة