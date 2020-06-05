اليوم السابع
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شركات البورصة توزع 14.4 مليار جنيه على المساهمين منذ بداية العام

الجمعة، 05 يونيو 2020 07:54 م
شركات البورصة توزع 14.4 مليار جنيه على المساهمين منذ بداية العام البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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ارتفع إجمالي توزيعات أرباح الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، إلى 14.4 مليار جنيه منذ بداية العام، وذلك بعدما سجلت 99 مليون جنيه خلال الأيام الأولى من شهر يونيو الجاري، وكانت سجلت   83 مليون جنيه خلال شهر يناير، و45 مليون جنيه خلال فبراير، 206 مليون جنيه خلال مارس، 13.5 مليار جنيه، 487 مليون جنيه خلال شهر مايو، تأتى هذه التوزيعات النقدية المرتفعة رغم أزمة فيروس كورونا المستجد، وتأثيرها السلبى على الاقتصاد العالمى خاصة أسواق المال.
 
 
ووزعت 4 شركات كوبونات مدفوعة خلال شهر يونيو، وهم زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، رواد السياحة-رواد، الشمس للإسكان والتعمير، بقيمة 0.75 جنيه، 0.3 جنيه، 1.5 جنيه، 0.2 جنيه، على التوالي.
 
والكوبون الذي تم صرفه هو الكوبون رقم 38 لشركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، ورقم 24 لشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، والكوبون رقم 14 لشركة رواد السياحة-رواد، والكوبون رقم 37 لشركة الشمس للإسكان والتعمير.
 
وفي المقابل وزعت شركات البورصة أرباحاً خلال عام 2019 بلغت نحو 23 مليار جنيه موزعة بين 616 مليون جنيه خلال شهر يناير، و2.6 مليار جنيه خلال شهر مارس، و5.7 مليار جنيه خلال شهر إبريل، و4.95 مليار جنيه خلال مايو، و863 مليون خلال شهر يونيو، و769 مليون جنيه خلال يوليو، و100 مليون جنيه خلال شهر أغسطس، و228 مليون جنيه خلال شهر سبتمبر، و2706 مليون جنيه خلال شهر أكتوبر، و2964 مليون جنيه خلال شهر نوفمبر، و1.9 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر.
 
وتعرف توزيعات الأرباح النقدية بأنها مقدار ما تدفعه الشركات فى توزيعات أرباح الأسهم كل سنة بالنسبة لسعر سهمها.
 

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