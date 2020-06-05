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شاهد.. الإجراءات الاحترازية والوقائية بالفنادق فى ظل أزمة كورونا

الجمعة، 05 يونيو 2020 02:12 ص
شاهد.. الإجراءات الاحترازية والوقائية بالفنادق فى ظل أزمة كورونا تعقيم الفنادق
كتبت آمال رسلان 

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نشرت وزارة السياحة والاثار فيديو تعريفى عن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الفنادق المصرية، للعمل فى ظل أزمة كورونا، وهى الاجراءات المعتمدة من مجلس الوزراء وتم وضعها وفقا للمعايير الدولية.

ويوضح الفيديو للجمهور كيفية التعرف على أن الفندق المستهدف يطبق تلك الشروط قبل حجز الاجازة، مطالبا بضرورة التأكد من حصول الفندق على شهادة السلامة الصحية والتى تؤكد اعتماد الفندق من قبل وزارة السياحة والآثار.

وبين الفيديو جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة من توفير كمامات ومواد تعقيم للعاملين والنزلاء، وتطهير وتعقيم جميع الاسطح والأماكن العامة بشكل دورى، واستخدام المصعد بنسبة 50% من طاقته الاستيعابية، ومن ضمن الشروط:

- توفير التهوية الجيدة في جميع الأماكن، وتحديد نظام الإعاشة بمعرفة الفندق.

– وضع مطهر أو محلول كحولي أمام كل غرفة.

– عدم السماح بتشغيل كازينوهات ألعاب المائدة، والتزام المنشآت الفندقية بتوفير أدوات الحماية الشخصية للعاملين والنزلاء.

– الفحص الطبي بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة، وتوفير عيادة وطبيب بالفندق، والتنسيق المستمر مع وزارة الصحة والسكان.

– حظر خدمة البوفيه تمامًا، والاعتماد على قوائم محددة مسبقًا، وحظر تقديم الشيشة، وقياس درجات الحرارة لرواد المطعم.

– ترك مسافة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام، ومتر واحد بين كل شخص وآخر بالمائدة، مع الأخذ في الاعتبار العائلات بحد أقصى 6 كراسى على المائدة الكبيرة.

– الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام قدر المستطاع، ووضع معقمات ومناديل تعقيم على كل مائدة طعام، ووضع الإرشادات التوعوية فى أنحاء المطعم.

– إجراء الاختبار السريع كشرط أساسي لاستقبال النزلاء الأجانب في الفنادق، مع اشتراط إجراء اختبار “PCR” قبل القدوم وقبل ركوب الطائرة بـ48 ساعة، وإحضار شهادة تفيد سلبية العينة.

– يتم تخصيص فندق صغير في كل منتجع للحجر الصحي لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه.

– يتم تشغيل الفنادق 50% كحد أقصى من العمالة بها، مع إجراء الاختبار السريع للعاملين العائدين من إجازات قبل استلام العمل. – منع إقامة أي حفلات أو أفراح داخل الفندق، وحظر كل أنواع النشاط الليلي بالفندق وحفلات الترفيه.

– لن يتم السماح لأي فندق بعمل مساج أو ساونا أو جاكوزي للنزلاء.

– تكون المدة البينية لحصول العاملين في المدن الساحلية على إجازات هى 60 يومًا على الأقل بين كل إجازة وأخرى.


تعقيم الفنادق

شهادة السلامة الصحية

السياحة

اخبار مصر

اخبار اليوم

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