"شئون الحرمين" توجه نصائحا للمصلين بالمسجد النبوى قبل صلاة الجمعة.. تعرف عليها

كتب محمد شعلان

أصدر مجلس رئاسة شئون الحرمين، مجموعة من النصائح للمصلين قبل التوجه لأداء صلاة الجمعة في المسجد النبوي، ونشر الحساب الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، انفوجراف يحتوى على مجموعة من النصائح للمصلين للوقاية من عدوى كورونا، وهي: "الوضوء من المنزل، احضار السجادة الخاصة بك، لبس الكمامة، تعقيم اليدين، عدم اصطحاب الأطفال، عدم احضار المأكولات والمشروبات".

وكانت قد تبدأ المملكة العربية السعودية منذ أيام تطبيق المرحلة الثانية من مراحل خطة العودة للحياة الطبيعية وتخفيف قيود الحظر التى فرضها وباء كورونا والتى تستغرق 20 يوما.

وتعد هذه المرحلة إحدى أهم مراحل عودتها للحياة الطبيعية، ويتاح فيها عودة الموظفين والموظفات في القطاعين، وفتح المساجد والطيران الداخلي، كذلك المطاعم والمقاهي، بوقت تجول هو الأطول منذ مارس الماضي، حيث سيكون من الساعة 6 صباحاً حتى 8 مساء.



نصائح شئون الحرمين للمصلين قبل صلاة الجمعة

ويعقبها المرحلة الثالثة التي تتيح رفع الإغلاق التام، المخطط لها في 21 يونيو المقبل.

وشهد المسجد النبوى بالمدينة المنورة، في أواخر مايو، توافد المصلين، بعد اعتماد خطة الفتح التدريجي للمسجد، حيث اقتصر فتح المسجد على التوسعات والساحات فقط، دون الحرم القديم، مع استمرار تعليق الدخول للروضة الشريفة، مع تفويج دخول المصلين عبر عدد من البوابات، بما لا يزيد على 40 في المائة من الطاقة الاستيعابية.

وشهد المسجد النبوى حضورا كثيفا من المصلين وأجواء روحانية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المفروضة من ارتداء الكمامات ومراعاة التباعد، حيث تم فحص درجات حرارة جميع المصلين قبل الدخول مع مراعاة المسافات المحددة أثناء الصلاة.

كما استقبلت جوامع ومساجد محافظة جدة المصلين، بعد رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض وسط مجهودات مكثفة من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة لتطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا والتصدي له.