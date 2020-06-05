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سيدة أربعينية مصابة بكورونا تضع مولودها في "عزل فاقوس" بعد 14 سنة عقم..صور

الجمعة، 05 يونيو 2020 03:14 م
سيدة أربعينية مصابة بكورونا تضع مولودها في "عزل فاقوس" بعد 14 سنة عقم..صور
الشرقية- فتحية الديب

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قال الدكتور علاء الشحات، أخصائي نساء وتوليد بمستشفي فاقوس العام بمحافظة الشرقية، إن أسعد لحظات يعيشها الطبيب هي إدخاله البهجة والسرور علي قلب المريض، وإن الطاقم الطبي الذي أجرى ولادة قيصرية لسيدة من محافظة الشرقية في العقد الرابع من العمر، استغرق 3 ساعات فى إجراء العملية، حرصا علي صحة الأم، التي كانت تعاني من العقم منذ 14 سنة.

 

وأضاف "علاء"، أنه طبيب نساء بمستشفي فاقوس العام، وتم تكليفه والطبيب " أحمد شوقي" أخصائي النساء والتوليد، بإجراء ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا وفي بداية العقد الرابع من العمر، وفي البداية كان الأمر مقلقا خوفا على حياتها وخاصة لصعوبة التنفس لديها، فكانت تتنفس بصعوبة، لكن بفضل الله وجهود وإخلاص الطاقم الطبي كتب الله النجاة لها ولطفلها، حيث قام بتخديريها الطبيب "أحمد سالم" وكان حريصا علي متابعة النبض كل لحظة، وحاولنا الإنجاز بقدر المستطاع حيث استغرقت عملية الولادة 3 ساعة حرصا علي حياتها.

 

وكانت سيدة تدعي "فاطمة" من قرية كفر إبراش مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، وتبلغ من العمر 41 عاما دخلت مستشفي العزل بفاقوس، مصابة بفيروس كورونا، وكانت حامل في منتصف الشهر التاسع وحالتها النفسية سيئة لعدم إنجابها منذ 14 سنة، كانت تعاني من العقم، وبعد 10 أيام من تلقي الرعاية داخل المستشفي، أجريت لها ولادة قيصرية، وسط إجراءات وقائية مشددة من كافة الفرق الطبية بالمستشفي، وبعد إنجاب الطفل، تحولت العينات المعملية للأم من إيجابية إلي سلبية، وفي سعادة غامرة ملأت جنبات مستشفي فاقوس، قام الفريق الطبي بتقديم الورود للأم وتهنئتها بالمولود الجديد، وتماثلها للشفاء من فيروس كورونا المستجد، وكلف الدكتور هشام مسعود، وكيل  وزارة الصحة بالشرقية، الدكتور محمد الناجي الحيوان مدير المستشفي، بالاطمئنان علي الحالة الصحية للأم والمولود، والمتابعة الصحية لهم، مقدماً الشكر له ولجميع الفريق الطبي من الأطباء المشاركين في إجراء العملية وهم الدكتور" أحمد شوقي "نساء وتوليد،  والدكتور"علاء الشحات" نساء وتوليد، والدكتور" أحمد سالم "تخدير، وهيئة التمريض "نسمة صالح" و" رضا جمعة" و"هند محمد أمين" ، والخدمات المعاونة علي المجهود المبذول لصالح المرضي والمواطنين بالمحافظة.

 

دكتور علاء الشحات إخصائي نساء وتوليد بمستشفي فاقوس العام بالشرقية
دكتور علاء الشحات إخصائي نساء وتوليد بمستشفي فاقوس العام بالشرقية

 

سيدة أربعينية مصابة بكورونا تضع مولودها في عزل فاقوس (1)
 
 
 
سيدة أربعينية مصابة بكورونا تضع مولودها في عزل فاقوس (1 (3)
 

 

سيدة أربعينية مصابة بكورونا تضع مولودها في عزل فاقوس (1 (4)
 

 

سيدة أربعينية مصابة بكورونا تضع مولودها في عزل فاقوس (1 (5)
 

 

سيدة أربعينية مصابة بكورونا تضع مولودها في عزل فاقوس (1 (6)
 

 

سيدة أربعينية مصابة بكورونا تضع مولودها في عزل فاقوس (1

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كورونا

ولادة قيصرية

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