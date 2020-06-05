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زراعة الشرقية: المحافظة تحتل المركز الأول فى توريد القمح بإجمالي 652 ألف طن

الجمعة، 05 يونيو 2020 02:00 ص
زراعة الشرقية: المحافظة تحتل المركز الأول فى توريد القمح بإجمالي 652 ألف طن المهندس على لاشين مدير عام الزراعة بالشرقية
الشرقية- فتحية الديب

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قال المهندس على لاشين، مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، إن المحافظة تحتل المركز الأول في توريد القمح هذا العام، حيث تم توريد 652 ألف طن قمح من المحصول الجديد للصوامع والشون، بنسبة 90 % من إجمالي المساحة المنزرعة هذا العام. التي تبلغ 369 ألف فدان.

وأوضح " لاشين" لـ" اليوم السابع" ، أن هذا العام شهد طفرة فى زراعة القمح بالمحافظة، بإشراف المهندس علاء عفيفي، وكيل الوزارة وتوجيهاته، وذلك لكون القمح، محصول مجزى وزراعته سهلة بالنسبة للفلاح ويكون سنده فى المعيشة.

وكان أشار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، في بيان له، أن أطنان القمح ما زالت تثبت صدارتها بين محافظات الجمهورية فهى الأعلى ترتيب فى الزراعة والتوريد حتى الآن مبشرة بنجاح الحصاد، حيث تم الإنتهاء من حصاد المساحة المزروعة لهذا العام بإجمالى (417882) ألف فدان من الاقماح الذهبية بزيادة تقدر (27) الف فدان عن العام الماضى، مؤكداً أن هذا الموسم شهد زراعة أصناف وتقاوى عالية الإنتاجية مثل (مصر 1،  مصر 2،  سدس14،  جميز 12،  جيزة 171و168 وشندويل) باستخدام طرق زراعة مختلفة كـ (العفير - التخضير – الزراعة على مصاطب - السطارة المعدلة) والتى تساهم جميعها فى توفير كميات التقاوى المستخدمة و كميات كبيرة من المياه اللازمة للرى فضلا عن زيادة إنتاجية الفدان.

وأكد محافظ الشرقية أن مراكز المحافظة تشهد إقبالا غير مسبوق من المزارعين لتوريد محصولهم من القمح، موضحاً انتظام عملية توريد القمح للصوامع والشون بدائرة المحافظة واشار ان إجمالى كمية الأقماح المحلية المورده،  أمس، بلغت (651394) ألف طن و (344) كيلو قمح ، لافتاً إلى أن توريد اليوم من الأقماح بلغ (976) طن و (450) كيلو قمح وبلغ توريد القمح من بداية الموسم حتي الأمس (650417) ألف طن و (894) كيلو من القمح.

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، علي الجهات المسوقة سواء البنك الزراعي وقطاع المطاحن والقابضة للصوامع علي الإستمرار بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز واستلام الأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسؤولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية حتي نهاية التوريد.

كما تابع الدكتور محافظ الشرقية، مع وكيلي وزارتي الزراعة والتموين سيرعملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 52 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة تكفي لتخزين إحتياجات المحافظة من القمح لهذا العام مشيراً إلى تشكيل لجان متخصصه للتفتيش والمرورعلى الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها وإستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بضرورة تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام، والتيسير على المزارعين،  وتذليل كافة العقبات التى تعوق عمليات التوريد حفاظًا على المحصول،  باعتباره من المحاصيل الإستراتيجية المهمة، مشدداً على المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة والإلتزام بإتباع كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمنع التكدس امام مواقع التسليم لمنع انتشار فيروس كورونا، خاصة أن هناك 90 يوما يتم خلالها استلام القمح من المزارعين.

 


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الشون والصوامع

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