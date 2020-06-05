رويترز: النقد العربى يوافق على تقديم قرض بقيمة 211 مليون دولار إلى المغرب

رويترز

قالت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، أن صندوق النقد العربى يوافق على تقديم قرض بقيمة 211 مليون دولار إلى المغرب، وسيقدم قرضا بقيمة 98 مليون دولار إلى تونس.

وكان الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، قال أن التطورات والتحديات الراهنة التي يمر بها العالم تؤكد أهمية الشمول المالي وتطبيقات التقنيات المالية الحديثة ما يتطلب تعزيز وعي الجمهور العربي بضرورة استخدام الأنظمة المالية الرسمية وتطبيق المدفوعات الرقمية للحفاظ على صحة وسلامة المجتمعات لاسيما في الظروف الاستثنائية الحالية.