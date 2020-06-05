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روسيا تبتكر بندقية قنص بمواصفات جديدة.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 05 يونيو 2020 11:50 ص
روسيا تبتكر بندقية قنص بمواصفات جديدة.. اعرف التفاصيل بندقية قنص روسية
وكالات

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أعلن فلاديسلاف لوباييف، الرئيس التنفيذي لشركة "Lobaev Arms" الروسية لتصنيع الأسلحة، أن شركته صنعت بندقية قنص حديثة بمدى قياسي جديد يصل إلى 7 كم.

ووفقا لـ"سبوتنيك"، قال لوباييف: "نحن نعمل الآن على صنع بندقية قنص بمدى قياسي من ستة إلى سبعة كيلومترات، الاسم الأولي للمشروع هو"DXL-5" ، ولم تشهد الأسواق العالمية بندقية قنص بهذه المواصفات".

وفقا للوباييف، سوف يتم تزويد البندقية بخرطوش جديد، بالإضافة إلى تغييرات تكنولوجية مهمة، يسمح لها بإطلاق النار من مسافات بعيدة.

وتابع لوباييف: "الخرطوش الجديد لهذه البندقية هو منتج متطور، سيكون حجمه وسرعته أكبر مما استخدمناه من قبل، ولا أريد الكشف عن جميع التفاصيل الأخرى".

وعن موعد إطلاق البندقية قال لوباييف: "أتوقع أن تكون جاهزة في بداية عام 2021، وبالنظر للوضع العالمي بسبب تفشي فيروس كورونا فمن الصعب تحديد تواريخ دقيقة".

وفي وقت سابق، أعلنت الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الغربية الروسية، أن لواء تامبوف من القوات الخاصة حصل على مجموعة من بنادق قنص SV-98 الحديثة.  


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روسيا

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اخبار روسيا

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