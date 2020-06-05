اليوم السابع
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رئيس الوزراء العراقى يعلن تشكيل فريق مستقل لتقصى الحقائق بشأن التظاهرات

الجمعة، 05 يونيو 2020 04:00 ص
رئيس الوزراء العراقى يعلن تشكيل فريق مستقل لتقصى الحقائق بشأن التظاهرات رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى
أ ش أ

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أعلن رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، تشكيل فريق مستقل لتقصي الحقائق بشأن ما حدث في التظاهرات منذ شهر اكتوبر من العام 2019 ، وما رافقها من أعمال عنف أدت الى مقتل وإصابة عراقيين من المتظاهرين و القوى الأمنية . 
وخلال لقائه عددا من عوائل شهداء الاحتجاجات، لاسيما الذين تعرضوا إلى الاغتيال ، أكد الكاظمي، أن العراق مر بمراحل صعبة، وهناك تحديات مستمرة على كل المستويات.. حسبما أفادت قناة " السومرية نيوز"  الخميس. 
وأضاف أن "العدالة من أجل إحقاق الحق أمر أساسي، ولكن العدالة تكتسب صبغة أكثر اتساعا اذا كان هدفها عدم السماح بتكرار هذه الانتهاكات، لذلك نحن أمام عمل تأريخي، من أجل شعبنا ومن أجل المستقبل. 


العراق

مصطفى الكاظمى

مظاهرات العراق

الحكومة العراقية

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