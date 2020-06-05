دوريات أمنية للتأكيد على إغلاق الشواطئ برأس غارب.. فيديو

من جانبه أكد اللواء ايهاب رافت، رئيس مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، أن تم التنسيق مع القيادات الأمنية بالتأكيد على اغلاق شواطىء المدينة وخلوه من المواطنين، حيث قامت الجهات الأمنية بعمل دوريات للمرور على شواطىء المدينة للتأكد من خلوها من المواطنين وغلقها منها منطقة الكورنيش بالمنطقة الجنوبية وشواطىء منطقة الميناء .

وأهابة الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب المواطنين بالألتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية وعدم التواجد على الشواطى منعا لانتشار وباء فيروس كرونا المستجد بين اهالى المدينة .

من جانب آخر كان كلف اللواء ايهاب رافت، رئيس مدينة غارب، أعضاء أدارة تموين غارب، بالمرور علي جميع المحلات التجارية ومحلات السوبر ماركت، وتجار البدالين التموين والتأكد من توافر جميع السلع التموينية وذلك بهدف ضبط الاسعار وعدم جشع ومغالاة التجار وتوافر السلع التموينية الضرورية .