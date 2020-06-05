اليوم السابع
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دوريات أمنية للتأكيد على إغلاق الشواطئ برأس غارب.. فيديو

الجمعة، 05 يونيو 2020 03:14 م
دوريات أمنية للتأكيد على إغلاق الشواطئ برأس غارب.. فيديو شواطئ غارب
البحر الأحمر - عماد عرفة

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قامت دوريات أمنية فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وكذلك أمس الخميس، بالمرور على جميع شواطئ مدينة رأس غارب، للتأكيد على إغلاقها تمام تنفيذ لتعليمات مجلس الوزراء بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وذلك لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد .

من جانبه أكد اللواء ايهاب رافت، رئيس مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، أن تم التنسيق مع القيادات الأمنية بالتأكيد  على اغلاق شواطىء المدينة وخلوه من المواطنين، حيث قامت الجهات الأمنية بعمل دوريات للمرور على شواطىء المدينة للتأكد من خلوها من المواطنين وغلقها منها منطقة الكورنيش بالمنطقة الجنوبية وشواطىء منطقة الميناء .
 
وأهابة الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب المواطنين بالألتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية وعدم التواجد على الشواطى منعا لانتشار وباء فيروس كرونا المستجد  بين اهالى المدينة .
 
من جانب آخر كان كلف اللواء ايهاب رافت، رئيس مدينة غارب، أعضاء أدارة تموين غارب، بالمرور علي جميع المحلات التجارية ومحلات السوبر ماركت، وتجار البدالين التموين والتأكد من توافر جميع السلع التموينية  وذلك بهدف ضبط الاسعار وعدم جشع ومغالاة التجار وتوافر السلع التموينية الضرورية .
 
وأسفرت الحملة التموينية علي تحرير محضرين عدم حيازة شهاده صحية ومحضرين عدم الاعلان عن الاسعار .
واكد اعضاء مكتب التموين بتوافر جميع متطلبات المواطني من السلع التموينية الاساسية و إلتزام جميع العاملين بالمحال التجارية بتنفيذ الاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات.
 
 
 

 


البحر الاحمر

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اغلاق شواطئ غارب

دوريات امنية علي الشواطئ

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