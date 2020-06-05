اليوم السابع
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خروج 4 حالات بعد تعافيها من كورونا بعزل المدينة الجامعية فى بنى سويف

الجمعة، 05 يونيو 2020 09:50 ص
خروج 4 حالات بعد تعافيها من كورونا بعزل المدينة الجامعية فى بنى سويف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل صحة بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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أكد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف، اليوم الجمعة ، على  تعافى 4 حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا  وخروجها من مقر العزل بالمدينة الجامعية للبنات شرق النيل ، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للمتعافين ارتفع  إلى 112 حالة "ممن غادر المدينة الجامعية منذ تشغيلها اعتبارا من الرابع من الشهر الجاري "لاستقبال الحالات الايجابية لفيروس كورونا المستجد المستقرة حالتها لحين التعافي التام والخروج. 

من جانبه أكد الدكتور محمد هانى محافظ بني سويف فى بيان له على مواصلة الجهود التي  تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة  كورونا ، لافتا إلى متابعته المستمرة على مدار الساعة لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة أولا بأول ،مؤكدا أنه تم الاستعداد مسبقا لتشغيل المدينة الجامعية ببني سويف شرق النيل لاستقبال تلك الحالات عن طريق مديرية الصحة حيث تم تجهيز الفرق و المستلزمات الطبية والأدوية وغيرها من التجهيزات الطبية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الغرفة المركزية لوزارة الصحة المسئولة عن نقل الحالات الإيجابية للمستشفيات والمدن 
 
وأضافم حافظ بني سويف أنه يتابع يوميا  سير منظومة العمل بالمدينة الجامعية (بنات) المخصصة لعزل الحالات الايجابية بفيروس كورونا ، والتي حالتها الصحية مستقرة ولا تتطلب الدخول للمستشفى ، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتى الصحة والتعليم العالي لتشغيل المدن الجامعية لهذا الغرض، مناقشا مستجدات الوضع الصحي للحالات، ومستوى الخدمة المقدمة، ومؤكدا على أهمية المتابعة المستمرة للمنظومة للوقوف على أية معوقات لتذليلها أولا بأول.
 
من جانبها، واصلت الدكتوره سالى الخولى، مديره مستشفى العزل والفريق الطبي بالمدينة الجامعية، تقديم الخدمة الصحية للحالات المستقرة ولا تحتاج لدخول المستشفيات ضمن البروتوكول الموقع بين وزارتي الصحة و التعليم العالى، لاستخدام المدن الجامعية في هذا الغرض.
 
 
 

 


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