اليوم السابع
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الجمعة، 05 يونيو 2020 06:20 ص
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خبير يتوقع زيادة أسعار الأسهم والتداول بالبورصة في النصف الثاني من يونيو

الجمعة، 05 يونيو 2020 06:00 ص
خبير يتوقع زيادة أسعار الأسهم والتداول بالبورصة في النصف الثاني من يونيو محمد عبد الهادي
كتب هانى الحوتى

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توقع محمد عبد الهادي العضو المنتدب لشركة أكيومن لتداول الأوراق المالية، أن ينقسم أداء المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية خلال شهر يونيو الجاري إلى مرحلتين؛ الأولى قبل يوم 15 يونيو، وهي الفترة التي فتحت فيها الحكومة بشكل جزئي لبعض الأنشطة، وخلالها سوف يسير المؤشر الرئيسي وأسعار الأسهم بشكل عرضي وكذلك ستشهد البورصة انخفاض في أحجام التداول، مبرراً توقعه بسبب عدم وجود أخبار جديدة بشأن جائحة فيروس كورونا المستج، وعدم إصدار تعديلات قانون ضريبة الدمغة على البورصة حتى الآن.
 
وأضاف "عبد الهادي"، أن إصدار تعديلات قانون ضريبة الدمغة، علاوة على نية الحكومة فتح النشاط الاقتصادي بشكل كامل وإنهاء إجراءات الاحترازية منتصف الشهر الجاري، سينقل للمرحلة الثانية وهي فترة النصف الثاني من الشهر الجاري، وخلال ستشهد البورصة نشاطاً في الأداء، وارتفاع المؤشر الرئيسي وأسعار الأسهم، ولكن بشكل طفيف، وكذلك ستشهد البورصة زيادة أحجام التداول خلال هذه الفترة.
 
وحول بيع شركة مصر للتأمين محفظتها ببعض الأسهم، أوضح "عبد الهادي"، أن بيع محفظة مصر للتأمين هي عملية إعادة هيكلة للمحفظة بمعنى بيع أسهم وشراء أسهم أخرى ذات سيولة عالية، لتحقيق أرباح التي بدورها تحقق عوائد لمحفظتها، غير أنه أشار إلى أن عملية البيع في السوق العادي وبكميات كبيرة وبهذه الأسعار، كان خطأ في عملية تسويق المحفظة، ويرى أنه كان الأفضل تسويق تلك المحفظة إلى مستثمرين يرغبون في هذه الأسهم بدل من البيع في السوق الذي هو أسهل طريقه للبيع.
 
وبرر ذلك بأنه إما لضعف سيولة أسهم محفظة شركة مصر للتأمين، وكذلك ضعف مراكز هذه الشركات، وهو ما يطرح التساؤل من البداية من هو صاحب القرار الاستثماري في هذه الأسهم، وماذا كان الهدف الاستثماري منها، مضيفا :"أعتقد أن ذلك تم في غياب استراتيجية استثمارية في ذلك الوقت الذي أتمنى أن يتوفر في المحفظة التي يتم تكوينها حالياً".
 

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