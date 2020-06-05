اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 يونيو 2020 12:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

خبير تأمين : 20 % ارتفاع في معدلات التأمين على السيارات

الجمعة، 05 يونيو 2020 12:00 ص
خبير تأمين : 20 % ارتفاع في معدلات التأمين على السيارات وليد أبو حجر
كتب – حسام الشقويرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور وليد أبو حجر خبير التأمين إن معدلات التأمين على السيارات ارتفعت بنسبة 20% مقارنة بالفترة السابقة، بعد عودة خدمات تراخيص السيارات والشهر العقارى منذ ما يقرب من 45 يومًا، والتي سبق وأن تم إيقافها بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى وباء كورونا ، وإن معدلات سداد تعويضات السيارات تراجعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية، بسبب انخفاض الحوادث بعد تطبيق قرارت الحظر الجزئى، لافتا الى أن جميع القطاعات تأثرت من أزمة الفيروس، ومنها على وجه الخصوص قطاع التأمين، حيث فرضت الأزمة على الشركات ضرورة تدعيم الهيكل الإلكتروني والعمل على تقوية البرامج التكنولوجية بها لإمكانية عمل الموظفين عن بعد، وكذلك إنشاء تطبيقات ذكية لمعظم المنتجات بها عبر المحمول، كما أنه بين للعديد من رؤساء الشركات ومدراء الأقسام إمكانية تشغيل الشركة بنصف أو ثلث الطاقة العمالية، وإيضاح العمالة الزائدة بكل قسم، ورسخ مبدأ "لامركزية القرار" وثقافة التفويض.
 
وأضاف أبو حجر في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع": الفترة القادمة سوف تشهد انفراجة كبيرة في نشاط القطاع التامينى ، بعد اعلان الحكومة مناقشة إجراءات جديدة للتعايش مع الفيروس ، وتزايد الطلب على الوثائق التي ترتبط بالتامين ضد مخاطر الوباء ، وبخاصة وثائق الحياة والطبى والحوادث الشخصية ، كما ان فتح باب التراخيص للسيارات سيفتح الباب للتأمين الإجبارى و التكميلى، كما توقع أبو حجر، أن يقوم معيدى التأمين فى  شركات إعادة التأمين بالخارج، بتعديل أسعارالتغطيات التأمينية خلال الفترة القادمة، بمعدلات أعلى عن المعتاد بسبب أزمة تفشى فيروس كورونا ، وأنه يجب على شركات التأمين العاملة فى السوق المصرى أن تقوم بمراجعة موقفها المالى، وخاصة فى ظل تراجع محفظة الأقساط وانخفاض معدل عوائد الاستثمار فى ظل الأزمة.

تامين

سيارات

تامينات الحياة

الشهر العقارى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المستشفيات الجامعية: 80% من مصابى فيروس كورونا ليسوا بحاجة لرعاية طبية

المستشفيات الجامعية: 80% من مصابى فيروس كورونا ليسوا بحاجة لرعاية طبية

تفاصيل يوم محمد صلاح فى المنزل.. بيتفرج على فيلم إيه النهارده؟

تفاصيل يوم محمد صلاح فى المنزل.. بيتفرج على فيلم إيه النهارده؟

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ72 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ72 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

فرانس فوتبول تختار مصطفى محمد ضمن أفضل 3 مواهب واعدة فى أفريقيا

فرانس فوتبول تختار مصطفى محمد ضمن أفضل 3 مواهب واعدة فى أفريقيا

مستشار وزيرة الصحة: أصبت بفيروس كورونا منذ 14 يوما وأتلقى العلاج بالمنزل

مستشار وزيرة الصحة: أصبت بفيروس كورونا منذ 14 يوما وأتلقى العلاج بالمنزل

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 4-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 4-6-2020

كورونا حول العالم.. الوفيات تتجاوز 388 ألف حالة وتسجيل أكثر من 6.5 مليون إصابة.. تسجيل 82 وفاة فى باكستان و169 بروسيا.. 1581 إصابة بالفيروس بقطر و659 فى الإمارات و562 بالكويت و778 بعمان و3 إصابات بغزة

كورونا حول العالم.. الوفيات تتجاوز 388 ألف حالة وتسجيل أكثر من 6.5 مليون إصابة.. تسجيل 82 وفاة فى باكستان و169 بروسيا.. 1581 إصابة بالفيروس بقطر و659 فى الإمارات و562 بالكويت و778 بعمان و3 إصابات بغزة

الصحة توجه المستشفيات بإجراء فحوصات كورونا للأجانب واللاجئين

الصحة توجه المستشفيات بإجراء فحوصات كورونا للأجانب واللاجئين

س و ج : كيف يرى الأهلى العروض الخارجية للتعاقد مع فايلر ؟

س و ج : كيف يرى الأهلى العروض الخارجية للتعاقد مع فايلر ؟

البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة