اليوم السابع
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تعرف على عدد الوحدات السكنية التى تم تنفيذها حتى 2019 بـ103 مليار جنيه

الجمعة، 05 يونيو 2020 09:00 ص
تعرف على عدد الوحدات السكنية التى تم تنفيذها حتى 2019 بـ103 مليار جنيه اللواء خيرت بركات
كتب: مدحت عادل

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حازت المشروعات العقارية على أولوية كبيرة بين مشروعات الحكومة من أجل زيادة المعروض من الوحدات السكنية المتاحة للمواطنين وفق الفئات المختلفة لها، وذلك عن طريق ضخ استثمارات عامة وأخرى من القطاع الخاص لخدمة هذا الغرض.

عدد الوحدات السكنية عام 19
عدد الوحدات السكنية عام 19

 

ويوضح "اليوم السابع" تطور حجم المشروعات السكنية بنهاية العام المالي المنتهي في 2018/2019، يوضح عدد الوحدات السكنية وحجم الاستثمارات التي تم تنفيذها خلال تلك الفترة.

 

ووفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد بلغ إجمالي الوحدات السكنية المنفذة خلال العام المالي 2018/2019 نحو 881 ألف و226 وحدة سكنية، موزعة بواقع 87 ألف و607 وحدة سكنية للعام، منها 70 ألف و652 وحدة سكنية اقتصادية، بالإضافة إلى 16 ألف و873 و72 وحدة فوق المتوسط.

 

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، فقد بلغ إجمالي الوحدات السكنية نحو 793 ألف و619 وحدة، منها 680 ألف و940 وحدة سكنية اقتصادية و71 و37 وحدة متوسط و23 ألف و981 وحدة إسكان فاخر.

 

أما حجم الاستثمارات فقد بلغ نحو 103 مليار و492 مليون جنيه، موزعة بواقع 27 مليار جنيه للاستثمارات العامة، و76 مليار و394 مليون جنيه للقطاع الخاص.


جهاز الاحصاء

وحدات سكنية

استثمارات عامة

اخبار الاقتصاد

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