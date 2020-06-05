اليوم السابع
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تعرف على تفاصيل القبض على أخطر قيادات العصابات الدولية فى الإمارات

الجمعة، 05 يونيو 2020 01:38 م
تعرف على تفاصيل القبض على أخطر قيادات العصابات الدولية فى الإمارات المتهم فاتن مكى
إيمان حنا

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في عملية نوعية جديدة، اعتقل جهاز أمن الدولة في دبي، الدنماركي الجنسية أمير فاتن مكي، الذي يعد واحدا من أخطر قيادات العصابات الدولية المُنظَّمة، الأربعاء الماضي.وفق العين الإخبارية.

ونقل المكتب الإعلامي لدبي، عن مسؤول أمني القول، إن "مكي هو من المدرجين على قوائم الإنتربول لكونه مطلوباً بتهمة القتل العمد، وكان محل اهتمام كبير من قبل وسائل الاعلام الإسبانية والأوروبية بشكل عام، نظراً لجرائمه الوحشية المتعددة، وفشلت محاولات القبض عليه في أوروبا.

وأضاف المسؤول في جهاز أمن الدولة في دبي: "نفذنا عمليات استخباراتية وميدانية سرية متقنة جرت في ظروف استثنائية نتيجة لتقييد الحركة في دبي ضمن جهود مكافحة فيروس كوفيد-19 وما تبعها من إجراءات وقائية مكثفة".

وأكد أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتشكيل فريق قانوني بالتعاون مع النيابة العامة في دبي ووزارة الخارجية والتعاون الدولي لإصدار الأذونات القانونية لإلقاء القبض عليه وتسليمه للجهة القضائية المختصة، موجها الشكر "لعيون أبناء الوطن الساهرين على أمنه وسلامته".

وقال المسؤول في جهاز أمن الدولة في دبي: "لن نسمح لأي عناصر إجرامية مهما كانت خطورتها أو درجة إتقانها في التخفي، بالإفلات من قبضة القانون والإمارات مستمرة في تعزيز علاقات التعاون الوثيقة التي تجمعها بمختلف الأجهزة الأمنية حول العالم".


فاتن مكى

الامارات

اخطر قيادات العصابات الدولية بدبى

دبى

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