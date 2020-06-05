اليوم السابع
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تطهير وتعقيم منطقة المشاية السفلية بالمنصورة لمواجهة فيروس كورونا.. صور

الجمعة، 05 يونيو 2020 04:42 م
تطهير وتعقيم منطقة المشاية السفلية بالمنصورة لمواجهة فيروس كورونا.. صور جانب من اعمال التطهير
الدقهلية شريف الديب

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أجرى قطاع الورشة الصناعية برئاسة حى غرب المنصورة اليوم وتحت إشراف مباشر من الدكتور مصطفى عنان نائب رئيس الحى، وأكرم السقا مدير الورشة الصناعية بحى غرب ، حملة تطهير وتعقيم استهدفت منطقة المشاية السفلية ، ذلك بعد تزويد السيارات المخصصة بغسيل الشارع بالمطهرات ليتم غسيل وتطهير الشارع فى أنن واحد، يأتى ذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها رئاسة حى غرب للتصدى لفيروس كورونا المستجد  .

 

 فيما أشار رئيس حى غرب المنصورة  إلى تكثيف حملات التطهير بكافة الأماكن المتواجدة بنطاق الحى ، بحيث تشمل كافة وسائل النقل الجماعى والمواقف الرئيسية والفرعية ، وكافة الشوارع الرئيسية والجانبية بنطاق الحى، حفاظا  على صحة وسلامة المواطنين وتوفير بيئة صحية آمنه فى ضوء تحذيرات وتوصيات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية ، بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التى من شأنها التصدى ومنع إنتشار عدوى فيروس كرونا بين تجمعات المواطنين.

 

تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار ، محافظ الدقهلية ، وتوجيهات محمد أمين الدمرداش رئيس حى غرب المنصورة ،  بشأن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، وتوفير بيئة صحية آمنه فى ضوء تحذيرات وتوصيات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية ، بإتخاذ  كافة الإجراءات الوقائية التى من شأنها التصدى ومنع إنتشار عدوى فيروس كرونا بين تجمعات  المواطنين.

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الدقهلية

حى غرب المنصورة

محافظ الدقهلية

فيروس كورونا

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