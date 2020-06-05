تطهير وتعقيم منطقة المشاية السفلية بالمنصورة لمواجهة فيروس كورونا.. صور

الدقهلية شريف الديب

أجرى قطاع الورشة الصناعية برئاسة حى غرب المنصورة اليوم وتحت إشراف مباشر من الدكتور مصطفى عنان نائب رئيس الحى، وأكرم السقا مدير الورشة الصناعية بحى غرب ، حملة تطهير وتعقيم استهدفت منطقة المشاية السفلية ، ذلك بعد تزويد السيارات المخصصة بغسيل الشارع بالمطهرات ليتم غسيل وتطهير الشارع فى أنن واحد، يأتى ذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها رئاسة حى غرب للتصدى لفيروس كورونا المستجد .

فيما أشار رئيس حى غرب المنصورة إلى تكثيف حملات التطهير بكافة الأماكن المتواجدة بنطاق الحى ، بحيث تشمل كافة وسائل النقل الجماعى والمواقف الرئيسية والفرعية ، وكافة الشوارع الرئيسية والجانبية بنطاق الحى، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير بيئة صحية آمنه فى ضوء تحذيرات وتوصيات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية ، بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التى من شأنها التصدى ومنع إنتشار عدوى فيروس كرونا بين تجمعات المواطنين.

تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار ، محافظ الدقهلية ، وتوجيهات محمد أمين الدمرداش رئيس حى غرب المنصورة ، بشأن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، وتوفير بيئة صحية آمنه فى ضوء تحذيرات وتوصيات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية ، بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التى من شأنها التصدى ومنع إنتشار عدوى فيروس كرونا بين تجمعات المواطنين.