اليوم السابع
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خالد صلاح
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تسجيل 137 وفاة إضافية و 4284 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى البيرو

الجمعة، 05 يونيو 2020 08:47 ص
تسجيل 137 وفاة إضافية و 4284 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى البيرو تفشى كورونا فى دول العالم
وكالات

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أعلنت وزارة الصحة البيروفية، أمس الخميس، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد تخطى عتبة الخمسة آلاف وفاة.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أحصت البيرو منذ بداية الجائحة 5031 وفاة جراء الفيروس، بينها 137 وفاة سجلت خلال الساعات ال 24 الماضية.

كما سجل عدد الإصابات بالفيروس ارتفاعا بلغ 4284 إصابة إضافية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 183 ألفا و198.

وتشهد البيرو حجرا إلزاميا على الصعيد الوطني منذ 16 مارس الماضي مع حظر تجول ليلي وإغلاق للحدود.  


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