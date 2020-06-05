ترامب: أجرينا 20 مليون اختبار لكورونا.. والصين سبب تفشي الفيروس

كتب عامر مصطفى

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن هناك تقدم كبير جدا تم إنجازه بشأن لقاحات فيروس كورونا المستجد، كما سنعمل على إعادة فتح الاقتصاد الأميريكي بعد عملية الإغلاق بسبب مواجهة انتشار وباء فيروس كورونا.

وأضاف الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي، أن الولات المتحدة أجرت أكثر من 20 مليون فحص لتشخيص المشتبه إصابتهم بفيروس كورونا، مجدداً اتهامه للصين بالتسبب بتفشي كورونا عالميا، قائلا:"لماذا لم يذهب الفيروس إلى بكين وذهب إلى أوروبا وأمريكا".

وأشار الرئيس دونالد ترامب، أن الحرس الوطني أنهى الفوضى في مدينة منيابوليس، كما أن الولايات المتحدة ستبقي قوية، واقتصادنا جيد.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب يحتاج إلى كل صوت حصل عليه من الإنجيليين البيض في عام 2016 ، ولكن ربما لا يكون رفع الكتاب المقدس في الهواء كافياً للحصول على أصواتهم فى انتخابات نوفمبر 2020.

وأعرب المحافظون المتدينون في الأسابيع الأخيرة ، عن قلقهم حيال البيت الأبيض وحملة ترامب بشأن الموقف السياسي للرئيس ، وهو ما ظهر فى تراجع شعبيته فى الاستطلاعات وفشله في تولي أزمات الأخلاق والصحة العامة التي تجهد البلاد.

وظهر انزعاجهم المتزايد هذا الأسبوع عندما وبخ مؤسس الائتلاف المسيحي ، بات روبرتسون ، الرئيس لأنه تبنى نبرة تزيد الصراع فى الوقت الذى عمت فيه البلاد حالة من الحزن والغضب بعد قتل الشرطة لرجل أسود غير مسلح ، جورج فلويد ، في مينيابوليس.