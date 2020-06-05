اليوم السابع
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تخصيص 8 أفدنة لإنشاء محطة تحلية ومزرعة سمكية فى قرية الروضة بشمال سيناء

الجمعة، 05 يونيو 2020 11:02 ص
تخصيص 8 أفدنة لإنشاء محطة تحلية ومزرعة سمكية فى قرية الروضة بشمال سيناء جانب من الاجتماع
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت اليوم محافظة شمال سيناء ، تخصيص 8 أفدنة لإنشاء محطة تحلية ومزرعة سمكية في قرية الروضة  بنطاق مركز بئر العبد .

وقال العميد أسامه الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، جاهزية المحافظة تخصيص قطعة أرض علي مساحة 8 أفدنه لإنشاء محطة تحلية ومزرعة سمكية بقرية الروضة ببئر العبد، بعد قيام شركة المنفذة بتقديم دراسة متكاملة عن المشروع.

وأضاف الغندور خلال الاجتماع مع مندوبي الشركة، بحضور مصطفي عبد الفتاح ، رئيس قطاع المياه بشمال سيناء، أحمد مصطفي مدير عام المياه الجوفية ، محمد الحجاوي مدير مركز المعلومات والسيد عبد العزيز مدير الإدارة الفنية،  أن المحافظة ترحب بالاستثمار علي أرضها في شتي القطاعات.

وأشار الغندور إلي استغلال ناتج المياه في الاستزراع السمكي،مع عدم استغلالها  في الزراعة ، حيث لم تثبت نجاحها من قبل في محطة التحلية بقرية الجوفة بوسط سيناء، مؤكدًا علي أن اختيار ارض مستوية وليست مرتفعة يقلل من التكلفة الخاصة بالمشروع.

وشدد الغندور علي تنفيذ مشروع متكامل من خلال تحديد المواصفات الفنية لكل جهة، مؤكدًا علي العرض علي الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء بعد انتهاء الشركة من الدراسات المطلوبة.

بدوره أكد المهندس طارق الباز، مندوب الشركة أن الشركة بصدد إقامة مشروع علي مساحة 8 أفدنة مقسمة إلي نصف فدان لإقامة محطة تحلية مياه و7 فدان ونصف لإقامة مزرعة سمكية بقرية الروضة ببئر العبد، علي أن يقوم مشروع الاستزراع السمكي علي ناتج المحطة من المياه ، مع إمكانية استغلال ناتج المياه في زراعة الزيتون والموالح.

وطالب الباز تحديد وتوفير مكان مرتفع لإقامة المشروع لما يتطلبه المشروع من إجراءات مثل الرفع المساحي وغيرها من الإجراءات الاخري..مع الحصول علي معلومات عن المشروعات الخدمية والتعداد السكاني للقرية وتوابعها.

 


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الروضة

سيناء

مزرعة سمكية

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