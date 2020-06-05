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بعد توقف شهرين بسبب كورونا .. إعادة افتتاح أطول نافورة راقصة فى العالم بدبى

الجمعة، 05 يونيو 2020 06:40 م
بعد توقف شهرين بسبب كورونا .. إعادة افتتاح أطول نافورة راقصة فى العالم بدبى نافورة دبى
كتب خالد إبراهيم

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بعد توقف دام لشهرين، عادت اليوم، نافورة دبى للعمل، وإضاف أجواء من البهجة، على مدينة دبى الإماراتية، حيث توقفت النافورة الراقصة الأطول في العالم بسبب تفشى وباء كورونا المستجد، وعادت لتبهر العالم إيقاع موسيقى وعروض جاذبة، تزامن مع قرارات فتح الاقتصاد مجدداً.

نافورة دبى الراقصى تغطى مساحة 30 فداناً فى بحيرة برج خليفة وتنطلق المياه على مساحة تعادل ملعبي كرة قدم ويندفع نحو 22000 جالون من الماء نحو السماء حتى ارتفاع 140 متراً في عرض لا يوجد مثيل له في العالم، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

نافورة دبى تعمل من جديد
نافورة دبى تعمل من جديد

 

نافورة دبى
نافورة دبى

 

الألاف من السياح يحرصون على زيارة النافورة الراقصة فى دبى، بإعتبارها، واحدة من أهم معالم دبى السياحية، حيث يتنج التزامن بين المياه والإضاءة والموسيقى، عروض جاذبة ومميزة على أرض دبى. وتقدّم النافورة عرضاً على وقع أنغام مجموعة مختلفة من الألحان الكلاسيكية والمعاصرة.

النافورة تطلق المياه إلى ارتفاعات مذهلة يمكن رؤيتها من مسافة تزيد على 30 كلم، وتعمل آلاف الأضواء من نوع «WET سوبر»، و20 كشافاً ضوئياً ملوّناً على إظهار النافورة كتحفة فنية رائعة.


كورونا

أطول نافورة راقصة

دبى

نافورة راقصة

نافورة دبى

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