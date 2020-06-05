بسبب نقص فيتامين د لديهم.. الأقليات العرقية أكثر عرضة لفيروس كورونا

كتبت نهير عبد النبى

حسب ما ذكرته صحيفة "ديلى الميل" البريطانية، فإن الاقليات العرقية من أصحاب البشرة السمراء والآسيويين يواجهون خطر أكبر للوفاة من فيروس كورونا وذلك لأنهم يتعرضون لنقص فيتامين د، وذلك وفقا لما قاله العلماء.

حيث يشهد الوباء العالمى كورونا ارتفاع معدلات الوفاة بين الاشخاص اصحاب البشرة السمراء والاقليات العرقية، الأسباب لا تزال مجهولة ومن المرجح أن تكون عديدة ومعقدة لكن بعض الخبراء يعتقدون أن نقص فيتامين د قد يلعب دورًا.

يحتاج الأشخاص ذوو البشرة الداكنة إلى قضاء المزيد من الوقت في ضوء الشمس للحصول على نفس الكمية من فيتامين د مثل الشخص ذو البشرة الفاتحة.

لهذا السبب تقترح هيئة الخدمات الصحية بانجلترا ، ان الأشخاص الذين لديهم خلفية أفريقية كاريبية أو جنوب آسيوية يمكن أن يستفيدوا من تناول مكمل يومي على مدار العام، قد يكون لفيتامين (د) تأثير وقائي ضد فيروسات التاجية الحادة من خلال تنظيم جهاز المناعة ، وقد تم ربط عيوبه بفيروسات تنفسية أخرى.

ومع ذلك ، وجدت أكبر دراسة للتحقيق في العلاقة بين الاقليات العرقية، Covid-19 وفيتامين D في سكان المملكة المتحدة، وقال ويليام هينلي ، أستاذ الإحصائيات الطبية في جامعة إكستر ، لـ MailOnline أن الرابط يستحق الاستكشاف.

وقال: 'تشير الأبحاث الأولية إلى أن مستويات فيتامين د قد تؤثر أيضًا على خطر الأشخاص الذين يعانون من عدوى COVID-19 الشديدة.

وفي مناطق خطوط العرض في المملكة المتحدة وشمال أوروبا ، يعد نقص فيتامين د مصدر قلق للصحة العامة لأن الأشعة فوق البنفسجية ب (UVB) ذات كثافة غير كافية لتركيب فيتامين د خلال أشهر الشتاء.

"هذا مصدر قلق خاص للأشخاص ذوي البشرة الداكنة ، مثل أولئك من أصل أفريقي أو منطقة البحر الكاريبي أو جنوب آسيا ، الذين سيحتاجون إلى قضاء وقت أطول في الشمس لإنتاج نفس الكمية من فيتامين د مثل شخص ذي بشرة فاتحة.

كما ينصح بتناول الاطعمة التى تحتوى على فيتامين د والتى يمكن العثور عليه في الأسماك الدهنية ، مثل السلمون والماكريل ، في اللحوم الحمراء وفي صفار البيض.

يمكن أن تكون الفترات القصيرة من الشمس في منتصف النهار كافية للحصول على الكمية اليومية الموصى بها - على الرغم من أنه ليس من الواضح كم من الوقت يستغرق ذلك.

وقد وجدت الدراسات أن مستويات نقص فيتامين د بين المجموعات العرقية ذات البشرة الداكنة في أوروبا يمكن أن تكون أعلى بثلاث مرات من الأشخاص البيض.

كشف تقرير نشرته هيئة الصحة العامة في إنجلترا أن الأشخاص اصحاب البشرة السمراء المصابين بـ Covid-19 قد ماتوا بمعدل يزيد عن ضعف عدد الأشخاص البيض. توفي النساء السود بمعدل 119 لكل 100000 والرجال 257 لكل 100000 ، في حين كان معدل وفيات النساء البيض 36 لكل 100000 والرجال البيض 70 لكل 100،000.

بالنسبة للأشخاص من أصل آسيوي ، كان معدل الوفيات من Covid-19 في إنجلترا 78 لكل 100،000 للنساء و 163 لكل 100،000 للرجال.