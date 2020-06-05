النيابة تستعجل التحريات وتفرغ الكاميرات فى سرقة 8 محلات كوافير بالتجمع

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، باستعجال تحريات المباحث، فى واقعة ضبط متهمين تخصصا فى سرقة المحلات بالتجمع الخامس، كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة فى المناطق التى شهدت حوادث السرقة، وتمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن من ضبط عاطل وصديقته بعد سرقتهم 8 محلات لكوافيرات بالتجمع الخامس، وحرر محضر بالواقعة .

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من العقيد سمير مجدى مفتش قطاع القاهرة الجديدة مفادة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التجمع الخامس ، بقيادة المقدم احمد التحيوى رئيس المباحث بدائرة القسم لمتابعة الحالة الأمنية، إشتبهت فى سيارة "بدون لوحات خلفية"بإستيقافها وفحص قائدها تبين أنه عاطل، 31 سنة، ، مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر "له معلومات جنائية" وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على (أدوات ومستلزمات تجميل- "مجهولة المصدر" -أجنة ومفك- حقيبة سوداء بداخلها اللوحات المعدنية الخلفية للسيارة "مُستأجرة"- حقيبة كبيرة الحجم بداخلها كمية من الأجولة "فارغة.

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات حوزته إعترف بسرقتها من داخل محل كوافير كائن بدائرة القسم بأسلوب "كسر القفل" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وأضاف بإشتراكه مع عاملة بكوافير، 35 سنة، ، مقيمة بدائرة قسم شرطة الوايلى "لها معلومات جنائية") فى تكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة محال الكوافير ومستحضرات التجميل بأسلوب "كسر القفل" وقيام الأخيرة بإخفاء المسروقات والتصرف فيها بالبيع.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمة الثانية وبحوزتها كمية من مخدر الهيروين المخدر وزنت (10 جرام) أقرت بحيازتها بقصد الإتجار، وإعترفا بإرتكاب 8 حوادث سرقة بذات الإسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كمية كبيرة من متحصلات نشاطهما الإجرامى والتى قدرت قيمتها (بمبلغ 3750000 جنيه)، كما أرشد الأول عن سيارة "ملكه" أقر بشرائها من متحصلات وقائع السرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.