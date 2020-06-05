المنوفية تبدأ تنفيذ إجراءت كورونا الوقائية استعداداً لامتحانات الثانوية

المنوفية - محمد فتحى

أكد المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، أن الشركة قامت بوضع خطة لتطهير مطابق وشبكات الصرف الصحى المجاورة من محيط المدارس المخصصة لامتحانات الثانوية العامة بمختلف أنحاء المحافظة ، حيث تم تطهير شارع الفاطميين وسعد زغلول وشارع المدارس بمدينة سرس الليان بالتنسيق مع فرع الشركة بالمدينة، وتم اتخاذ كافة الإجرءات الوقائية اللازمة.

وتابع: هذا وقام فرع شركة مياة الشرب والصرف الصحى بمركز ومدينة تلا بتغيير خط المياة المغذى قطر 3 بوصة للمعهد الأزهرى للفتيات وعمل الصيانة اللازمة حفاظاً على إستدامة الخدمة وإستعداداً لأى طوارىء قد تحدث، فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالاستعداد لامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية في ظل تداعيات كورونا وتشكيل لجان للمرور علي لجان الإمتحانات للتأكد من تنفيذ الاجراءات الوقائية والإحترازية بالمدارس حرصا علي صحة وسلامة الطلاب.

ومن جانبه أكد رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى، أنه قد تم التنبيه على رؤساء فروع الشركة بنطاق المحافظة بالعملعلى تطهير ورش الشوارع وكذا المدارس التى بها لجان إمتحانات للثانوية العامة والتأكد من تشغيل مطابق وشبكات الصرف الصحى القريبة من المدارس ورفع درجة الإستعداد القصوى تحسباً لاى طوارى وسرعة التعامل الفورى معها حرصاً على صحة وسلامة الطلاب وحفاظاً على إستمرار العملية التعليمة في ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد في ظل تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن الجدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد سبق ووجه خلال إجتماعه لمناقشة الإستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية في ظل تداعيات كورونا بتشكيل لجنة برئاسة مفتش من الادارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام وعضوية مدير التعليم الثانوي بمديرية التربية والتعليم وممثلين من قطاع الكهرباء ومديرية الشئون الصحية وإدارة الحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ، تكون مهامها المرور علي المدارس ولجان الامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية والتأكد من تنفيذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية بالمدارس لمواجهة تداعيات إنتشار فيروس كورونا واعداد تقرير بهذا الشان ، مشددا علي التنسيق مع وزراة التربية والتعليم والصحة لتوفير طبيب في كل لجنة سير امتحانات .



















