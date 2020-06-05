"المرشدين السياحيين": إلغاء مشروع العلاج للأعضاء لعدم اكتمال العدد المطلوب

قال زكريا كمال، عضو مجلس النقابة العامة للمرشدين السياحيين، مقرر لجنة التأمين الصحى بالنقابة، إن النقابة قررت إلغاء مشروع التأمين الصحى لهذا العام، نظرا لعدم إقبال المرشدين عليه، وعدم اكتمال العدد المطلوب لتفعيل المشروع لهذا العام، رغم أن النقابة قد أتاحت الفرصة كاملة للمرشدين وأسرهم أكثر من مرة .

وأوضح كمال، أن صندوق الأزمات والكوارث بصدد الانتهاء من الإجراءات الأخيرة منه بهيئة الرقابة المالية وسوف يتم طرح مشروع رعاية صحية جديد فور اكتمال إجراءات الصندوق، لافتا إلى أنه على من يرغب فى استرداد الاشتراك الذى تم سداده للاشتراك بمشروع العلاج قبل إلغائه عليه التواصل مع النقابة الفرعية، والذى سدد بها للتنسيق تليفونيا للحصول على قيمة الإشتراك المسدد.

كان قد قال زكريا كمال، عضو مجلس النقابة العامة للمرشدين السياحيين، فى تصريحات سابقة لليوم السابع، أن تفعيل مشروع الرعاية الصحية للمرشدين وأسرهم يتطلب اشتراك 1000 مستفيد، موضحا أن عدد المُشتركين بالمشروع حوالى 500 مشترك، موضحا أن مشروع الرعاية الصحية مبنى على الفكرة التكافلية بين أعضاء النقابة، ويقدم خدمة الكشف فى المستشفيات مجانا للأعضاء، ونسبة تخفيض فى المعامل 70%، والأدوية 50%، والعمليات حتى 50 ألف جنيه عدا الحالات الحرجة والمزمنة، وتخصص النقابة 2 مليون جنيه كدعم للمشروع، وبالتالى من الصعب تفعيل المشروع بـ500 أو 600 عضو فقط، وفق شروط التعاقد.

كانت قد أعلنت النقابة العامة للمرشدين السياحيين، مد الاشتراك فى مشروع الرعاية الصحية، ثلاثة مرات، حيث كان من المُقرر غلق باب الاشتراك فى المرة الأولى فى 26 مارس الماضى، والمرة الثانية فى 21 أبريل 2020، والمرة الأخيرة حتى 15 مايو 2020.