اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 يونيو 2020 06:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القانون: الحبس والغرامة عقوبة إتلاف المبانى والآثار والأشياء العمومية

الجمعة، 05 يونيو 2020 05:00 ص
القانون: الحبس والغرامة عقوبة إتلاف المبانى والآثار والأشياء العمومية عقوبة الحبس
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد الباب الثاني عشر من قانون العقوبات، عقوبة إتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء العمومية.

ونصت المادة 162 من قاون العقوبات على، كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجاراً مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها.

ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

أما إتلاف خطوط الكهرباء فنصت المادة 162 مكرر ، على أنه يعاقب بالسجن كل من تسبب عمداً في إتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعه الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي أو الكابلات أو كسر شيء من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأي كيفية كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي ولو مؤقتاً.

وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراس فتكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه. وفي جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها. كما نصت المادة 162 مكرراً أولا على أنه كل من ارتكب في زمن هياج أو فتنة فعلاً من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أو قام بالاستيلاء على أحد مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي المذكورة في الفقرة المشار إليها بالقوة الجبرية أو بأية طريقة كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي، وكذا كل من منع قهراً إصلاح شيء مما ذكر يعاقب بالسجن المشدد فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها أو قطعها أو كسرها.


قانون العقوبات

عقوبة إتلاف المبانى و الآثار

إتلاف الأشياء العمومية

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كيف نص قانون العقوبات على التصالح فى جرائم الاستيلاء على المال العام؟

الخميس، 21 مايو 2020 03:30 ص

حقك بالقانون..عقوبة التحرش اللفظى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة 5 آلاف جنيه

السبت، 09 مايو 2020 09:05 م

فتح الكاميرات بين الشباب والتحريض على الفسق والفجور.. كيف تصدى القانون لأفراد وشركات البث؟ المشرع وضع جريمة التعدى على القيم الأسرية ضمن جرائم تقنية المعلومات.. وقانون العقوبات تصدى للاصطياد عبر شبكات التواصل

الثلاثاء، 28 أبريل 2020 11:41 ص

قانون العقوبات: مجموعة من الشروط القانونية للعقوبة بـ"السب والقذف"

الثلاثاء، 17 مارس 2020 02:59 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
غدا.. إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا على موقع الوزارة

غدا.. إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا على موقع الوزارة

الأوقاف: صلاة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر فقط.. ولم نحدد موعد فتح المساجد

الأوقاف: صلاة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر فقط.. ولم نحدد موعد فتح المساجد

انتهاء اليوم الـ72 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ72 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

نجل النائب حسين عشماوى: والدى حالته مستقرة.. وننتظر نتيجة تحاليل كورونا

نجل النائب حسين عشماوى: والدى حالته مستقرة.. وننتظر نتيجة تحاليل كورونا

تقرير برلمانى: تعديلات "صندوق مصر السيادى" ترفع كفاءته وتدعم الاقتصاد القومى

تقرير برلمانى: تعديلات "صندوق مصر السيادى" ترفع كفاءته وتدعم الاقتصاد القومى

قانون المرافعات: أحكام النفقة والأجور يجوز معها النفاذ المعجل حتى مع الاستئناف

قانون المرافعات: أحكام النفقة والأجور يجوز معها النفاذ المعجل حتى مع الاستئناف

عقوبات رادعة ضد وضع إعلانات ولافتات بالطرق بالمخالفة ودون ترخيص

عقوبات رادعة ضد وضع إعلانات ولافتات بالطرق بالمخالفة ودون ترخيص

بالقانون.. تعديلات "الطوارئ" تتيح إخضاع المستشفيات الخاصة لإشراف الدولة

بالقانون.. تعديلات "الطوارئ" تتيح إخضاع المستشفيات الخاصة لإشراف الدولة

فريق من معهد البحوث الفلكية يرصد ظاهرة الخسوف اليوم والظاهرة تبث "أون لاين"

فريق من معهد البحوث الفلكية يرصد ظاهرة الخسوف اليوم والظاهرة تبث "أون لاين"

قانون العمل: العجز الكلى للعامل ينهى عقده والجزئى لا ينهيه

قانون العمل: العجز الكلى للعامل ينهى عقده والجزئى لا ينهيه

السياحة والمصايف: شواطئ الإسكندرية مازالت مغلقة ولا صحة للشائعات

السياحة والمصايف: شواطئ الإسكندرية مازالت مغلقة ولا صحة للشائعات

المستشفيات الجامعية: 80% من مصابى فيروس كورونا ليسوا بحاجة لرعاية طبية

المستشفيات الجامعية: 80% من مصابى فيروس كورونا ليسوا بحاجة لرعاية طبية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة