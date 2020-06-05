اليوم السابع
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خالد صلاح
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الصين تؤكد أهمية تعزيز التعاون بين "آسيان+3" لمكافحة "كورونا"

الجمعة، 05 يونيو 2020 07:46 ص
الصين تؤكد أهمية تعزيز التعاون بين "آسيان+3" لمكافحة "كورونا" آسيان - أرشيفية
أ ش أ

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أكد وزير التجارة الصينى "تشونج شان" أهمية تعزيز التعاون بين دول "آسيان+3" (رابطة دول جنوب شرق آسيا + الصين واليابان وكوريا الجنوبية) في مكافحة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، وتدعيم التنمية الاقتصادية.
وقال شان –في كلمة خلال مؤتمر عبر الفيديو بشأن الوقاية من كوفيد-19 حضره وزراء التجارة والاستثمار من دول (آسيان+3)، وفقا لوزارة التجارة الصينية اليوم- إن الصين مستعدة لمشاركة الخبرات في مكافحة المرض مع دول المنطقة، وستواصل تسهيل إجراءات شراء المستلزمات الطبية الصينية.
وأضاف شان أنه يتعين على دول المنطقة تكثيف التعاون التجاري والاستثماري، واستقرار وتعزيز سلاسل الصناعة والإمداد الإقليمية، والحفاظ على التدفق السلس للأفراد واللوجستيات، للتخفيف من تبعات المرض واستعادة النمو الاقتصادي الإقليمي في وقت مبكر.
وحث شان الدول على تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتنفيذ التوافق الذي تم التوصل إليه في القمة الخاصة لصيغة (آسيان+3) التي عقدت في أبريل الماضي بشأن السعي للتوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة هذا العام.
واتفق الأطراف المشاركة في المؤتمر –وفقا للتجارة الصينية- على أن تعميق التعاون في مكافحة المرض والتعاون الاقتصادي له أهمية كبيرة في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، كما يتوجب بذل جهود مشتركة لمكافحة المرض، واستقرار سلاسل الصناعة والإمداد الإقليمية، والحفاظ على بيئة تجارية واستثمارية حرة ومستقرة وعادلة.


آسيان

الصين

كورونا

كورونا فى الصين

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