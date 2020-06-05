الشرطة تفض فرح محمد صادق لاعب الإسماعيلى بحضور شاكوش وعمر كمال

الإسماعيلية – السيد فلاح

قامت قوة من مركز شرطة الإسماعيلية، بفض حفل زفاف محمد صادق، لاعب النادى الإسماعيلى، بإحدى الفيلات داخل قرية النورس بطريق البلاجات، والمطلة على بحيرة التمساح بمدينة الإسماعيلية.

تلقى اللواء جمال الغزالى، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الإسماعيلية، يفيد، بتلقى مركز الشرطة معلومات عن وجود تجمع بفرح للاعب النادى الإسماعيلى محمد صادق، بحضور عدد كبير من مشاهير ونجوم كرم القدم، ويحيى الحفل نجوم المهرجانات "حسن شاكوش وعمر كمال وكزبرة وحنجرة،" وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية، وقامت بفض الفرح، وعمل محضر بالواقعة.

وقامت مصدر أمنى، إن الفرح أقيم فى أوقات حظر التجوال، كما شهد الفرح تجمع عدد كبير من الشخصيات، فى مخالفة لقرار منع التجمع فى ظل الإجراءات التى تتخذ للحماية والوقاية من كورونا.