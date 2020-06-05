الرقابة المالية تواصل جهودها مع شركات التأمين لإصدار وثيقة للجيش الأبيض

كتب : حسام الشقويرى

"الجيش الأبيض" مازال يحارب الفيروس غير عابىء بأي مخاطر او إصابات او حتى الوفيات بسبب العدوى ، ولهذا تضافرت جميع الجهود لدعمه باعتباره خط الدفاع الأول عن هذا الوباء ، فهو الأحوج للتأمين في حالات الخطر دون اى انتظار او تأخير من الجهات المعنية بهذا الشأن ، وعلى راسها الاتحاد المصرى للتامين وهيئة الرقابة المالية ، وخاصة بعد الإعلان عن دراسة توفير مثل هذه التغطيات منذ اكثر من شهر دون ظهور اى تقدم ملموس حتى الان ، فيما أفادت مصادر مطلعة ان شركات التأمين لم تصل الى صيغة مجمعة او اى اتفاق بشان كيفية تفعيل مثل هذه التغطيات ، في الوقت الذى مازالت فيه الهيئة تقوم بالبحث والدراسة حول آلية العمل دون الوقوف على شكل محدد يمكن ان يرى النور في القريب العاجل .

كان علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين قد أكد ، أن المفاوضات مستمرة بين شركات التأمين على الحياة العاملة بالسوق المصرى ومعيدى التأمين، للانتهاء من إصدار تغطيات تأمينية للأطباء والممرضين والعاملين فى مجال الرعاية الصحية ضد خطر الإصابة بفيروس كورونا، مضيفا أن قيم التغطيات من خلال وثيقة التأمين على الحياة بقيمة تتراوح من 2 إلى 3 ملايين جنيه لمدة من 6 أشهر إلى عام، وذلك بناء على طلب من هيئة الرقابة المالية، وبالفعل تقدمت إحدى الشركات بمقترح عمل مجمعة تأمينية بالاتحاد بمشاركة جميع الشركات تتحمل تكاليف عمل الوثائق أو بمشاركة المتبرعين، كما نبحث مع شركات إعادة التأمين تفاصيل الوثيقة.

وأوضح الزهيرى، أن هذه الدراسة جاءت نتيجة توصية من الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد الصناعات لتوفير هذه التغطية للأطباء والممرضين، مشيرا إلى توجيه اللجان الفنية بالاتحاد لعقد اجتماعاتها من خلال البرامج الإلكترونية حتى يتسنى لها مناقشة الموضوعات الفنية الخاصة بها وإصدار التوصيات أو إعداد نماذج وثائق لتغطيات تأمينية قد يحتاجها السوق في هذه الفترة الحرجة.

فيما أفاد المستشار رضا عبدالمعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه جار دراسة آلية تمويل هذه الوثائق، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومى مخصص لهذه التغطيات، أو عمل مجمعة تأمينية تضم كافة الشركات الراغبة فى المشاركة، أو من خلال الاتفاق مع شركة تأمين تقوم بعمل هذه التغطية لصالح الأطباء والممرضين.