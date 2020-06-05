اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 يونيو 2020 09:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الرقابة المالية تواصل جهودها مع شركات التأمين لإصدار وثيقة للجيش الأبيض

الجمعة، 05 يونيو 2020 09:24 ص
الرقابة المالية تواصل جهودها مع شركات التأمين لإصدار وثيقة للجيش الأبيض مستشفيات العزل وكورونا
كتب : حسام الشقويرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
"الجيش الأبيض" مازال يحارب الفيروس غير عابىء بأي مخاطر او إصابات او حتى الوفيات بسبب العدوى ، ولهذا تضافرت جميع الجهود لدعمه باعتباره خط الدفاع الأول عن هذا الوباء ، فهو الأحوج للتأمين في حالات الخطر دون اى انتظار او تأخير من الجهات المعنية بهذا الشأن ، وعلى راسها الاتحاد المصرى للتامين وهيئة الرقابة المالية ، وخاصة بعد الإعلان عن دراسة توفير مثل هذه التغطيات منذ اكثر من شهر دون ظهور اى تقدم ملموس حتى الان ، فيما أفادت مصادر مطلعة ان شركات التأمين لم تصل الى صيغة مجمعة او اى اتفاق بشان كيفية تفعيل مثل هذه التغطيات ، في الوقت الذى مازالت فيه الهيئة تقوم بالبحث والدراسة حول آلية العمل دون الوقوف على شكل محدد يمكن ان يرى النور في القريب العاجل .
 
كان علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين قد أكد ، أن المفاوضات مستمرة بين شركات التأمين على الحياة العاملة بالسوق المصرى ومعيدى التأمين، للانتهاء من إصدار تغطيات تأمينية للأطباء والممرضين والعاملين فى مجال الرعاية الصحية ضد خطر الإصابة بفيروس كورونا، مضيفا  أن قيم التغطيات من خلال وثيقة التأمين على الحياة بقيمة تتراوح من 2 إلى 3 ملايين جنيه لمدة من 6 أشهر إلى عام، وذلك بناء على طلب من هيئة الرقابة المالية، وبالفعل تقدمت إحدى الشركات بمقترح عمل مجمعة تأمينية بالاتحاد بمشاركة جميع الشركات تتحمل تكاليف عمل الوثائق أو بمشاركة المتبرعين، كما نبحث مع شركات إعادة التأمين تفاصيل الوثيقة.
 
وأوضح الزهيرى، أن هذه الدراسة جاءت نتيجة توصية من الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد الصناعات لتوفير هذه التغطية للأطباء والممرضين، مشيرا إلى توجيه اللجان الفنية بالاتحاد لعقد اجتماعاتها من خلال البرامج الإلكترونية حتى يتسنى لها مناقشة الموضوعات الفنية الخاصة بها وإصدار التوصيات أو إعداد نماذج وثائق لتغطيات تأمينية قد يحتاجها السوق في هذه الفترة الحرجة.
 
فيما أفاد المستشار رضا عبدالمعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه جار دراسة آلية تمويل هذه الوثائق، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومى مخصص لهذه التغطيات، أو عمل مجمعة تأمينية تضم كافة الشركات الراغبة فى المشاركة، أو من خلال الاتفاق مع شركة تأمين تقوم بعمل هذه التغطية لصالح الأطباء والممرضين.
 
 

كورونا

الأطباء

شركات التامين

تأمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

بعد توقفها 66 يوما.. عودة صلاة الجمعة بالجامع الأزهر الشريف اليوم

بعد توقفها 66 يوما.. عودة صلاة الجمعة بالجامع الأزهر الشريف اليوم

عضو بنقابة صيادلة القاهرة: 14 شهيدا من الصيادلة بسبب الإصابة بفيروس كورونا

عضو بنقابة صيادلة القاهرة: 14 شهيدا من الصيادلة بسبب الإصابة بفيروس كورونا

الأوقاف: صلاة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر فقط.. ولم نحدد موعد فتح المساجد

الأوقاف: صلاة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر فقط.. ولم نحدد موعد فتح المساجد

غدا.. إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا على موقع الوزارة

غدا.. إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا على موقع الوزارة

انتهاء اليوم الـ72 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ72 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

نجل النائب حسين عشماوى: والدى حالته مستقرة.. وننتظر نتيجة تحاليل كورونا

نجل النائب حسين عشماوى: والدى حالته مستقرة.. وننتظر نتيجة تحاليل كورونا

تقرير برلمانى: تعديلات "صندوق مصر السيادى" ترفع كفاءته وتدعم الاقتصاد القومى

تقرير برلمانى: تعديلات "صندوق مصر السيادى" ترفع كفاءته وتدعم الاقتصاد القومى

قانون المرافعات: أحكام النفقة والأجور يجوز معها النفاذ المعجل حتى مع الاستئناف

قانون المرافعات: أحكام النفقة والأجور يجوز معها النفاذ المعجل حتى مع الاستئناف

عقوبات رادعة ضد وضع إعلانات ولافتات بالطرق بالمخالفة ودون ترخيص

عقوبات رادعة ضد وضع إعلانات ولافتات بالطرق بالمخالفة ودون ترخيص

بالقانون.. تعديلات "الطوارئ" تتيح إخضاع المستشفيات الخاصة لإشراف الدولة

بالقانون.. تعديلات "الطوارئ" تتيح إخضاع المستشفيات الخاصة لإشراف الدولة

فريق من معهد البحوث الفلكية يرصد ظاهرة الخسوف اليوم والظاهرة تبث "أون لاين"

فريق من معهد البحوث الفلكية يرصد ظاهرة الخسوف اليوم والظاهرة تبث "أون لاين"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة