اليوم السابع
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الرئيس الفلسطينى يعزى العاهل السعودى بوفاة الأمير سعود بن عبد الله آل سعود

الجمعة، 05 يونيو 2020 05:00 ص
الرئيس الفلسطينى يعزى العاهل السعودى بوفاة الأمير سعود بن عبد الله آل سعود رئيس دولة فلسطين محمود عباس
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عزّى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الخميس، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بوفاة الأمير سعود بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود.
وقال الرئيس عباس في برقية التعزية لخادم الحرمين الشريفين نقلتها وكالة الأنباء السعودية "واس "تلقينا ببالغ الأسف نبأ رحيل المغفور له بإذنه تعالى الأخ الأمير سعود بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود، بعد حياة أمضاها في عمل الخير ومرضاة الله تعالى وخدمة وطنه وشعبه".
وأضاف الرئيس عباس "باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمي شخصيا، نتقدم لكم ولأفراد الأسرة السامية وللشعب السعودي ، بتعازينا القلبية ومواساتنا الأخوية، سائلين المولى عز وجل أن يمن على الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويحفظكم والمملكة وشعبها بكل خير، وينعم عليكم بالصحة والعمر المديد".
كما بعث الرئيس الفلسطيني برقية تعزية لولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بوفاة الأمير سعود بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود.
وأعرب الرئيس في البرقية، عن أحر تعازيه ومواساته القلبية بوفاة المغفور له، قائلا "باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمي شخصيا نتقدم لكم ولأفراد الأسرة السامية والشعب السعودي، بأسمى عبارات التعازي والمواساة الأخوية برحيل المغفور له بإذن الله الأمير سعود بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود، بعد حياة أمضاها في عمل الخير ومرضاة الله تعالى وخدمة وطنه وشعبه".


فلسطين

محمود عباس

الملك سلمان بن عبد العزيز

الأمير محمد بن سلمان

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