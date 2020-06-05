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الجارديان: جنوب إفريقيا تسجل أعلى نسبة إصابة بكورونا مع تخفيف الإغلاق

الجمعة، 05 يونيو 2020 11:38 ص
الجارديان: جنوب إفريقيا تسجل أعلى نسبة إصابة بكورونا مع تخفيف الإغلاق كورونا
كتبت رباب فتحى

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أعلنت جنوب إفريقيا عن قفزة قياسية في حالات الإصابة بكوفيد19 الجديدة، حيث سجلت نسبة 80٪ تقريبًا أعلى من سجلها اليومي السابق، وذلك فى الوقت الذى تخفف فيه الدولة تدريجيًا من إغلاقها، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وجاءت الزيادة مع تفوق البرازيل على إيطاليا لتصبح ثالث أكبر دولة متأثرة بالوفيات ، خلف الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وسجلت جنوب أفريقيا 3267 حالة جديدة من مرض كوفيد 19 يوم الخميس ، وهي أكبر قفزة منذ بدء الوباء. وتعد البلاد الأكثر تضررا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ولديها ما يقرب من ربع الحالات في القارة ، مع 40792 إصابة. مع 848 حالة وفاة ، وتحتل المرتبة الثانية بعد مصر فى الوفيات (1،126).

وأوضحت الصحيفة أن ما يقرب من ثلثي الحالات في البلاد تقع في مقاطعة كيب الغربية ، حيث تعد كيب تاون أكبر مدينة ، وتتعرض الخدمات الصحية للضغط. تعد المنطقة أيضًا وجهة سياحية رئيسية ، وقد نفذت السلطات المحلية أحد أنظمة الاختبار الأكثر صرامة في البلاد.

بدأ إغلاق جنوب أفريقيا الصارم في 27 مارس ، مما حد بشدة من حرية الحركة وزاد من تباطؤ الاقتصاد الذي يعاني بالفعل من الركود. تم تخفيف القيود إلى المستوى 3 يوم الاثنين مما فتح أجزاء كبيرة من الاقتصاد وألغى حظر التجول. وعادت مبيعات الكحول بموجب قواعد صارمة ولكن مبيعات التبغ لا تزال محظورة.

في ضربة لخريطة الطريق التي فرضتها الحكومة بسبب الإغلاق ، قضت محكمة جنوب أفريقيا هذا الأسبوع بأن اللوائح "غير دستورية وباطلة" ، وأن الحكومة مُنحت أسبوعين لإصلاحها. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحكومة ستستأنف على الحكم.

 

وارتفعت حالات الإصابة بـ كوفيد19 في البرازيل إلى أكثر من 600000 حالة ، ولم تستغرق سوى أربعة أيام لتقفز 100000 حالة. أعلنت الحكومة يوم الخميس 34،021 ، وهو ارتفاع يومي لم يتم تجاوزه خلال الوباء إلا من قبل الولايات المتحدة. مع تسجيل 1.437 حالة وفاة ، تجاوزت البرازيل أيضًا إيطاليا لتصبح الدولة الأكثر تضرراً بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

 


جنوب افريقيا

البرازيل

حالات كورونا

وفيات كورونا

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