اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 يونيو 2020 03:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

التضامن: صرف 4.89 مليار جنيه من معاشات يونيو خلال 4 أيام

الجمعة، 05 يونيو 2020 02:42 م
التضامن: صرف 4.89 مليار جنيه من معاشات يونيو خلال 4 أيام نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمتابعة صرف المعاشات والتي أشارت إلى انتظام عمليات صرف معاشات شهر يونيو فى الأيام الأربعة الأولى، حيث بلغ إجمالي حركات الصرف 4.35 مليون حركة صرف بقيمة إجمالية تزيد على 4.89 مليار جنيه.

كما ستبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الاحد المقبل صرف معاشات الشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات ممكن تزيد معاشاتهم عن 2000 جنية وحتي 3000 جنيه ويستمر الصرف علي مدار يومين ،بعد انتهاء يوم الخميس الماضي مواعيد صرف الشريحتين الأولى والثانية لأصحاب المعاشات الاقل من 2000 جنيه .


 

 

وأشار التقرير إلى انتظام عمليات صرف المعاشات في رابع ايام صرف معاشات شهر يونيو وثانى ايام الشريحة الثانية لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 2000 جنيه فأقل ؛ حيث بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 395 ألف حالة بقيمة إجمالية 405 مليون جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصرف الآلي 2.21 مليون حالة صرف بقيمة إجمالية 2.67 مليار جنيه، بالإضافة 1.74 مليون حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 1.81 مليار جنيه ، في حين تم تحويل 4.45 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.68 مليون قائم بالصرف.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت في اطار خطة الدولة للتيسير على اصحاب المعاشات و ضمان سلامتهم عن اتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الالية A.T.M " " و صرف المعاشات المحولة على البنوك اعتباراً من الاول من يونيو ، أما فيما يخص منافذ الصرف التابعة للهيئة ومكاتب البريد فقد تم وضع آلية لتقسيم الصرف لأصحاب المعاشات على أيام متفرقة من الشهر

وخصص لأصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها و عددهم 1 مليون قائم بالصرف ايام الأحد و الأثنين الموافقة (7 -8) من شهر يونيو، وفئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الايام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم اعتباراً من يوم الثلاثاء 9 يونيو.

وأكدت الوزارة أنه تيسيرا على الحالات المطلوب تنشيط بطاقة الصرف لهم لمرور 6 اشهر على اخر تنشيط سوف يستمر السماح لهم بصرف معاش شهر يونيو دون الحاجة الى تنشيط بطاقة الصرف من داخل المنافذ.

وفى السياق ذاته اكدت الوزارة على توفيرها كافة وسائل الحماية الطبية اللازمة من قفازات واقنعة طبية ومواد مطهرة للعاملين بمنافذ الصرف وادارة الامن وخدمة المواطنين بالإضافة الى تطهير كافة هذه المنافذ بشكل دوري قبل البدء فى عملية الصرف.


التضامن

معاشات يونيو

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قارئ يناشد سرعة صرف المعاش ومكافئة نهاية الخدمة بعد بلوغه سن المعاش

الخميس، 04 يونيو 2020 11:00 م

بعد إعلان الصحة دراسة رفع سن المعاش إلى 62 عاما.. أعضاء بـ"الأطباء": 2000 طبيب يتقاعدون سنويا دون تغطية مكانهم.. ومطالب بإنهاء مشكلة تكليف 2020 وإعادة المفصولين.. وتخصيص مسارات لمرضى كورونا بالمستشفيات

الخميس، 04 يونيو 2020 06:00 ص

التضامن: بدء صرف الشريحة الثانية لأصحاب المعاشات أكثر من 1000 وحتى 2000 جنيه

الأربعاء، 03 يونيو 2020 12:57 م

التضامن: صرف 1.321 مليار جنيه من معاشات يونيو فى أول يوم

الإثنين، 01 يونيو 2020 05:37 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير الدفاع اليونانى: مستعدون لمواجهة عسكرية مع تركيا لأن سلوكها عدوانى

وزير الدفاع اليونانى: مستعدون لمواجهة عسكرية مع تركيا لأن سلوكها عدوانى

أستون فيلا يواجه شيفيلد فى الدورى الإنجليزى وليفربول ضد إيفرتون 21 يونيو

أستون فيلا يواجه شيفيلد فى الدورى الإنجليزى وليفربول ضد إيفرتون 21 يونيو

الداخلية: ضبط 5 آلاف سائق مخالف لقرار ارتداء الكمامة الواقية

الداخلية: ضبط 5 آلاف سائق مخالف لقرار ارتداء الكمامة الواقية

بث مباشر لصلاة الجمعة من الجامع الأزهر بعد توقف 66 يوما

بث مباشر لصلاة الجمعة من الجامع الأزهر بعد توقف 66 يوما

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 5-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 5-6-2020 أمام الجنيه المصرى

القوى العاملة : الإمارات تحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس لمدة 4 أشهر

القوى العاملة : الإمارات تحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس لمدة 4 أشهر

تقرير حكومى يكشف تجاوزات مخالفات البناء بشارع ترعة الزمر

تقرير حكومى يكشف تجاوزات مخالفات البناء بشارع ترعة الزمر

السياحة بالإسكندرية: 12 فندقا حصلوا على الشهادة الصحية لعودة السياحة الداخلية

السياحة بالإسكندرية: 12 فندقا حصلوا على الشهادة الصحية لعودة السياحة الداخلية

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

بعد توقفها 66 يوما.. عودة صلاة الجمعة بالجامع الأزهر الشريف اليوم

بعد توقفها 66 يوما.. عودة صلاة الجمعة بالجامع الأزهر الشريف اليوم

عضو بنقابة صيادلة القاهرة: 14 شهيدا من الصيادلة بسبب الإصابة بفيروس كورونا

عضو بنقابة صيادلة القاهرة: 14 شهيدا من الصيادلة بسبب الإصابة بفيروس كورونا

الأوقاف: صلاة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر فقط.. ولم نحدد موعد فتح المساجد

الأوقاف: صلاة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر فقط.. ولم نحدد موعد فتح المساجد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة