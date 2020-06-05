التصدى لحفر بدون ترخيص وتنفيذ 17 قرار إزالة بالمنتزة شرق الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

واصلت أحياء الإسكندرية مواجهه البناء المخالف بكافة أشكاله، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة والقضاء على المخالفات وعدم السماح لأى مقاول بالبناء بدون ترخيص.

وأشار بيان صادر من حى المنتزة أول، شرق الإسكندرية، أنه تم التحفظ على حفار ومولد كهربائي لحفر بدون تصريح، حيث تم شن حملة مكبرة تحت إشراف رئيس حى المنتزة، وبمتابعة رئيس وحدة الازالة والتدخل السريع ،وتم التحفظ على حفار ومولد كهربائي لحفر بدون تصريح من الحي بشارع ملك حفني بحري مع شارع إسكندر ابراهيم بحضور دكتورة ميرفت من إداره المتابعه العامه بالمحافظة .

وفى حي ثان المنتزه ، تم شن حملة مكبرة تم من خلالها تنفيذ القرار رقم 743 لسنة2020 ،الصادر في حق ، العقار الكائن بالمعمورة الشاطئ بشأن تغيير مسار باب الشقة رقم 301 ،تم التنفيذ الفوري بحضور لجنة الإزالة المُشكلة من مدير عام الإدارة الهندسية ومهندس المنطقة ومسؤولي التدخل السريع والعضو القانونى.

فيما شنت القيادات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تحت قيادة اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية ، بالتنسيق مع حي ثان المنتزه تحت قيادة الدكتور ياسر الجندي حملة مكبرة خلال ، بوجود لجنة الإزالة وممثلي الإدارات المعنية بالحي والجهات الأمنية تم خلالها القيام بتنفيذ قرارات الإزالة أرقام 519 , 540 لسنة 2020 ، والقرارات أرقام 1,2,149,150,203,264,430 لسنة 2019 ، والقرارات أرقام 375,369,370,379,380,398,399,100 لسنة 2018 ، الصادرة في حق العقار الكائن في شارع وردة اليازجي متفرع من شارع جمال عبد الناصر بمنطقة المندرة بحري ، وإزالة الطابقين الرابع عشر والخامس عشر علوي قرار، وتم تحرير الإجراءات القانونية الخاصة بالعقار

و كان اللواء محمد الشريف،محافظ الإسكندرية،قد أطلق إشارة البدء في تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد علي مدار الساعة لأى أعمال مخالفة، ويأتى ذلك إتساقا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بصورة حاسمة جدا مع البناء العشوائى.