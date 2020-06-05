الإنقاذ النهرى ينتشل 4 جثث لأطفال غرقوا في مياه النيل بمنطقة حلوان

كتب عبد الرحمن سيد

انتشل رجال الإنقاذ النهرى بالقاهرة، جثث 4 أطفال بعد غرقوا بمياه النيل بمنطقة كفر علو التابعة لدائرة قسم حلوان ، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة ، تلقت بلاغًا يفيد بغرق 4 أطفال بمياه نهر النيل بمنطقة حلوان، وعلى الفور تم إخطار عمليات الحماية المدنية، وتم الدفع برجال الإنقاذ النهرى، وتم انتشال جميع الجثث.

وتبين أنه أثناء غرق طفل منهم حاول الباقون إنقاذه ولكن سقطوا جميعهم في المياه ، وهم "م.م.ع"، 6 سنوات، وشقيقته "ر"، 8 سنوات، و"ف.ه.ح"، و"م.ع"، 10 سنوات، وجميعهم يرتدون ملابس كاملة ولا توجد بها أى آثار للتعذيب أو إصابات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما نجحت منذ أيام وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة، فى إنقاذ طفل عقب إحتجازه داخل الشقة سكنه بأحد العقارات بمنطقة المعادى.

وفى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة، بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية، مع بلاغات المواطنين والمواقف الطارئة، وورد بلاغ عمليات نجدة القاهرة بإحتجاز طفل داخل الشقة محل سكن أسرته بدائرة قسم شرطة المعادى ، وغلق باب الشقة من الداخل وعدم تمكن أسرته من الداخول .

وعلى الفور إنتقلت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، والتى قامت بإستخدام السلم الهيدروليكى ، حيث أمكن الدلوف إلى الشقة وفتح الباب ، وإخراج الطفل سالماً وقد لاقى سرعة إنتقال القوات لمحل البلاغ إستحسان ورضاء أهليته الطفل الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول فى التعامل مع البلاغ.

وكان رجال الحماية المدنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة، استاجوا لمسنة و مساعدتها ونقلها الى مكتب البريد، وإنهاء الإجراءات الخاصة بصرف معاشها وإعادتها لمنزلها مرة أخرى بمدينة نصر ، وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية لبلاغات المواطنين والمواقف الطارئة.