استكمال إلغاء خطوط مواسير الاسبستوس المحظورة دوليا بأحياء الخارجة

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلن المهندس مجدى الطماوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، عن استكمال تنفيذ أعمال إحلال وتبديل مواسير الاسبستوس المحظورة دوليا واستبدالها بمواسير صحية حيث جرى إلغاء خط مياه اسبستوس بمنطقة بين الجناين، وخط مياه اسبستوس بشارع النصر، وتم الغاء خط ٤بوصه اسبستوس بشارع المجاهدين ، وذلك ضمن خطة المركز لتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد لخطوط مياه الشرب على مستوى مدينة الخارجة

وكان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، أعلن عن تخصيص مليون و670 ألف جنيه لإحلال مواسير وخطوط مياه الشرب المصنوعة من مادة "الاسبستوس" الضارة صحيا، واستبدالها بخطوط مياه بلاستيكية صحية.

أكد الزملوط، فى بيان صحفى، أن المشروع يهدف لإحلال وتجديد خطوط مياه الشرب المصنوعة من مادة "إسبستوس" القديمة والمتهالكة بخطوط جديدة من البلاستيك أقطار 1 و 2 و 4، وذلك داخل مدينة الخارجة بأحياء البلد القديمة والقلقان ومصنع اللبن وطريق الداخلة، بإجمالى أطوال نحو 2300 متر وبتكلفة قدرها 670 ألف جنيه.

أضاف المحافظ أنه جارى تنفيذ مشروع مماثل بمركز الداخلة بتكلفة تصل إلى مليون جنيه وذلك بهدف إحلال جميع الخطوط القديمة والتخلص منها حفاظا على صحة المواطنين.

وفى سياق آخر يستكمل مجلس مدينة الخارجة العمل بتركيب كشافات ليد موفرة للطاقة بحى الزهور وذلك استكمالا للخطة المعلن عنها انفا وذلك بمعرفة العاملين بقسم الانارة .