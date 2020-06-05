اليوم السابع
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الجمعة، 05 يونيو 2020 05:05 م
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ارتفاع قيمة التداول بالبورصة إلى 14 مليار جنيه في أول أسبوع بعد إجازة العيد

الجمعة، 05 يونيو 2020 04:53 م
ارتفاع قيمة التداول بالبورصة إلى 14 مليار جنيه في أول أسبوع بعد إجازة العيد البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 5.06% ليغلق عند مستوى 10621.14 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهو أول أسبوع تداول بعد أجازة عيد الفطر المبارك، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 7.98% ليغلق عند مستوى 1221.29 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 7.35% مغلقًا عند مستوى 1963.98 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 4.81% مغلقًا عند مستوى 12185.43 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.19% ليغلق عند مستوى 680.61 نقطة.
 
وارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 25.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 568.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 4.7% عن الأسبوع الماضى، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 287.4 مليار جنيه إلى 302.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 5.2%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 160.1 مليار جنيه إلى 168.4 مليار جنيه بنسبة نمو 5.2%.
 
 
كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 447.5 مليار جنيه إلى 470.7 مليار جنيه بنسبة نمو 5.2%، وصعد رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.5 مليار جنيه إلى 1.6 مليار جنيه بنسبة نمو 2.7%.
 
وبالنسبة للتداول، ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 14.2 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.625 مليار ورقة منفذة على 160 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها مليار جنيه، وكمية التداول بلغت مليون ورقة منفذة على ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.
 
أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 18.6 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 17 مليون ورقة منفذة على 1122 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 35.33% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 64.67%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
 
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 3.4 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 837.2 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 75.2 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 1.3 مليار جنيه، بحجم تداول 517.2 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 61.3 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 4.7 مليار جنيه بحجم تداول 1.4 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 136.5 ألف عملية.
 

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