اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 يونيو 2020 01:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ارتفاع توريد محصول القمح بسوهاج إلى 132 ألف طن للشون والصوامع

الجمعة، 05 يونيو 2020 12:24 م
ارتفاع توريد محصول القمح بسوهاج إلى 132 ألف طن للشون والصوامع توريد قمح - أرشيفية
سوهاج - عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية التموين بسوهاج برئاسة المهندس محمد إبراهيم، مدير مديرية التموين بسوهاج، إنه تم توريد 132 ألف طن قمح إلى صوامع وشون المحافظة، منذ بدء موسم توريد القمح بالمحافظة، والذى بدأ فى 15 إبريل الجارى، حيث قال مدير مديرية التموين بسوهاج فى بيان له، إن مساحات القمح المنزرعة وفق الحصر الفعلى من مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج هذا العام بلغت 209 آلاف و955 فدانا.

يذكر أن مديرتى الزراعة والتموين بمحافظة سوهاج، أنهيا كافة الاستعدادات الخاصة بعملية التوريد خاصة أعمال التطهير والتبخير وتجهيز المشمعات والعروق الخشبية والأجولة الخاصة بالتعبئة وتسليميها للمزارعين وتمت أعمال المعاينة من مديريتى التموين والزراعة والهيئة القومية لسلامة الغذاء ومباحث التموين والمطاحن مواقع استلام وتخزين محصول القمح، للوقوف على مدى سلامة الإجراءات المطابقة لشروط التخزين الجيد، والتأكد من اعتماد الموازين الخاصة بجميع المواقع.

ومن جانبها، أعلنت مديرية الزراعة بسوهاج، أن مساحات القمح المنزرعة وفق الحصر الفعلى للمديرية هذا العام بلغت 209 آلاف و955 فدانا، موزعة على مراكز المحافظة المختلفة واستلام محصول القمح من المزارعين يتم وفقًا للأسعار المحددة وهى 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطا و670 جنيها، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراط وأن المستهدف توريده من القمح هذا العام 141.719.625 طن.


 


التموين

الشون

القمح

سوهاج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بث مباشر لصلاة الجمعة من الجامع الأزهر بعد توقف 66 يوما

بث مباشر لصلاة الجمعة من الجامع الأزهر بعد توقف 66 يوما

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 5-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 5-6-2020 أمام الجنيه المصرى

القوى العاملة : الإمارات تحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس لمدة 4 أشهر

القوى العاملة : الإمارات تحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس لمدة 4 أشهر

تقرير حكومى يكشف تجاوزات مخالفات البناء بشارع ترعة الزمر

تقرير حكومى يكشف تجاوزات مخالفات البناء بشارع ترعة الزمر

السياحة بالإسكندرية: 12 فندقا حصلوا على الشهادة الصحية لعودة السياحة الداخلية

السياحة بالإسكندرية: 12 فندقا حصلوا على الشهادة الصحية لعودة السياحة الداخلية

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

بعد توقفها 66 يوما.. عودة صلاة الجمعة بالجامع الأزهر الشريف اليوم

بعد توقفها 66 يوما.. عودة صلاة الجمعة بالجامع الأزهر الشريف اليوم

عضو بنقابة صيادلة القاهرة: 14 شهيدا من الصيادلة بسبب الإصابة بفيروس كورونا

عضو بنقابة صيادلة القاهرة: 14 شهيدا من الصيادلة بسبب الإصابة بفيروس كورونا

الأوقاف: صلاة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر فقط.. ولم نحدد موعد فتح المساجد

الأوقاف: صلاة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر فقط.. ولم نحدد موعد فتح المساجد

غدا.. إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا على موقع الوزارة

غدا.. إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا على موقع الوزارة

انتهاء اليوم الـ72 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ72 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

نجل النائب حسين عشماوى: والدى حالته مستقرة.. وننتظر نتيجة تحاليل كورونا

نجل النائب حسين عشماوى: والدى حالته مستقرة.. وننتظر نتيجة تحاليل كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة