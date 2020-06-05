إنهاء أعمال الكهرباء بالمساكن البديلة للعشوائيات بغارب استعداد لتسليمها

وأكد رئيس مدينة رأس غارب في بيان له، أن تم الانتهاء من جميع أعمال الكهربائية للمنازل وأعمدة الانارة المحيطة بجميع شوارع منطقة حى الروضة " بديل العشوائيات" تمهيدا لتسليمها لمستحقيها كمرحلة أولي فى القريب العاجل .

واضاف رئيس مدينة غارب، أن تم الأنتهاء ايضا من عمل شبكة تصريف مياه الأمطار بجميع شوارع حى الروضة، ووتوصيلات الغاز الطبيعى للمنازل وشبكة الصرف الصحى ورصف الطرق .