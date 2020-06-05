اليوم السابع
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إنهاء أعمال الكهرباء بالمساكن البديلة للعشوائيات بغارب استعداد لتسليمها

الجمعة، 05 يونيو 2020 11:07 ص
إنهاء أعمال الكهرباء بالمساكن البديلة للعشوائيات بغارب استعداد لتسليمها اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن اللواء أيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، أن تم الأنتهاء من جميع أعمال الكهرباء بمساكن البديلة للعشوائيات بغارب، " الروضة" استعدادا لتسليمها لمستحقيها في القريب العاجل .

وأكد رئيس مدينة رأس غارب في بيان له، أن تم الانتهاء من جميع أعمال الكهربائية للمنازل وأعمدة الانارة المحيطة بجميع شوارع منطقة حى الروضة " بديل العشوائيات" تمهيدا لتسليمها لمستحقيها كمرحلة أولي فى القريب العاجل .
 
واضاف رئيس مدينة غارب، أن تم الأنتهاء ايضا من  عمل شبكة تصريف مياه الأمطار بجميع شوارع حى الروضة، ووتوصيلات الغاز الطبيعى للمنازل وشبكة الصرف الصحى ورصف الطرق .
 
يذكر أن هناك أكثر من 1200 اسرة تنتظر تسليم المساكن البديلة للعشوائيات بمدن راس غارب والغردقة، وسفاجا والقصير، والتي تخطت تكلفتها المليار جنية، بالتنسيق ما بين محافظة البحر الأحمر، وصندوق تطوير العشوائيات، حيث انتهت الانشاءات 100% لتلك المساكن.
 
وكان طالب اهالي زرزارة بالغردقة وكذلك بسفاجا اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتسليمهم المساكن البديلة للعشوائيات حيث أنهم كل عيد قومي للمحافظة يخطروهم بتسليمهم تلك المساكن ولكن لا يتم التسليم، حيث ان اهالي منطقة زرزارة بالغردقك سيتم نقلهم لمنطقة الروضة بديل العشوائيات.
 
 
 

 


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اخبار مصر

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والصرف الصحي

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