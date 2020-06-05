إغلاق محل بلاى ستيشن وسايبر بالشرقية لمخالفته قواعد حظر التجوال

الشرقية - إيمان مهنى

"ما يقرب من 30 طفل يوميا داخل صالة مغلقة لألعاب بلياردو و إنترنت "سايبر وبلاى استيشن" ،أثناء مواعيد الحظر، مما يشكل خطورة على حياتهم"، كانت هذه شكوى أهالى بلبيس لرئيس المدينة عبر خط الشكاوى بالواتس اب .

وقال اللواء سامى علام رئيس المدينة: على الفور كلفت لجنة من نائبى المهندس محمد عبد الوهاب وليد سلامه سكرتير عام مجلس مدينة، و قسم الاشغالات والمتابعة المسائية، و التى رصدت عددا كبيرا من الأطفال سن 7 سنوات الى 15 سنة، و الذين خرجوا مهرولين فور دخول اللجنة، وتم غلق المحل واتخاذ الإجراءات القانونية ضده .

وتم التنبيه على أصحاب المحال العامة من المطاعم والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والمراكز التجارية و المولات التجارية والأكشاك ومايماثلها من المحال والمنشآت التى تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمة أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقله بالغلق إبتداء من الساعة الـ 8 مساء إلى 6 صباحا أمام الجمهور، و يسثنى من ذلك خدمات توصيل الطلبات وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية أو خارجها.

وأكدت محافظة الشرقية، على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، و بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم المديريات الخدمية و المنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .