إصابة مدير مستشفى الأقصر العام بفيروس كورونا ويخضع للعلاج خلال العزل

الأقصر – أحمد مرعى

تقدمت نقابة أطباء محافظة الأقصر بقيادة الدكتور عبد الحكيم سليم نقيب الأطباء، اليوم الجمعة، بخالص التمنيات بتمام الشفاء بإذن الله تعالي، للدكتور خلف الله عمر أمين عام نقابة أطباء الأقصر، ومدير مستشفى الأقصر العام، وذلك عقب ظهور نتيجة مسحته الطبية مؤخراً بحسب مصادر طبية بإيجابية إصابة بفيروس كورونا، وتقرر عزله لحين الشفاء التام ومعاوده العمل من جديد بموقعه لخدمة الأهالى والمرضى والمصابين.

ومن جانبه قال الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الأقصر العام، وأمين عام نقابة أطباء الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه بصحة جيدة تماماً ويتلقى العلاج اللازم لحين انتهاء فترة عزله والوصول لمرحلة الشفاء التام، حيث يتابع العمل مع قيادات مستشفى الأقصر العام أولاً بأول بصورة طبيعية، موجهاً الشكر لكل القيادات والأطباء والأهالى الذين تواصلوا معه وكافة من قدموا الدعم له خلال الساعات الماضية منذ ظهور نتيجة مسحته، وتمنوا له الشفاء العاجل.

وكشفت مصادر طبية بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار المسحات الدورية التى تتم لكافة الفرق الطبية التى تتعامل مباشرة مع الحالات المشتبه بإصابتها بكورونا والمصابين بالفعل، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية، فظهرت نتيجة مسحة مدير مستشفى الأقصر العام وعدد من الأطباء وفنيين الأشعة والتحاليل فى مستشفى الأقصر العام ومستشفى الأقصر الدولى بإيجابية المسحات دون ظهور أعراض، وتقرر نقلهم للعزل الصحى لحين الشفاء ومعاودة العمل من جديد فى خدمة المصابين بالمستشفيات.

كانت قد أعلنت محافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه فى إطار التكليفات الخاصة بمنظومة مكافحة فيروس كورونا وإيجاد الحلول غير التقليدية، وبعد الاجتماع الذى عقد مطلع الشهر الجارى، بحضور وكيل وزارة الصحة بالأقصر الدكتور السيد عبدالجواد، ومدير مستشفى الأقصر الدولى الدكتور إسماعيل العربي، ومدير مستشفى الأقصر العام الدكتور خلف الله عمر، أنه تم تخصيص عدد 17 سرير عناية مركزة بمستشفى الأقصر العام لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالى عدد أسرة العناية المركزة بمستشفيات عزل إسنا والعديسات والأقصر العام إلى 64 سرير عناية مركزة.