اليوم السابع
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إصابة مدير عزل المركز التعليمى في دمياط الجديدة بفيروس كورونا

الجمعة، 05 يونيو 2020 03:14 م
إصابة مدير عزل المركز التعليمى في دمياط الجديدة بفيروس كورونا الدكتور محمد الهجرسي مدير عزل مركز التعليم المدني بدمياط الجديدة
دمياط معتز الشربينى

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أعلنت إدارة التثقيف الصحي بمديرية الصحة بدمياط فى بيان لها، عن إصابة الدكتور محمد الهجرسي أحد أبطال جيش مصرالأبيض، مدير عزل مركز التعليم المدني بدمياط الجديدة، بفيروس كورونا، وتم تنفيذ إجراءات العزل وتقديم العلاج اللازم.

وكان محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بدمياط، قد أكد أن الأطقم الطبية بمركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة والمدينة الشبابية برأس البر ومستشفيات العزل بالصدر والحميات، يؤدون عملهم على الوجه الأكمل، ووجه لهم التحية والتقدير على تلك الجهود.

وأضاف طلحة أن مديرية الصحة تتخذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وأن فرق الترصد يعمل بشكل مميز في تتبع الحالات الإيجابية والمخالطين وأن الأيام الماضية شهدت انخفاض في حالات الإصابة.

ووجه الشكر للمواطنين على التزامهم واضاف أنتهز الفرصة لتوجيه رسالة لهم لحمايتهم ووقايتهم من التقاط العدوى، وأقول لهم أنا وفريقى نعمل 24 ساعة خوفا على حياتكم وأناشدكم البقاء فى منازلكم".

ووجه طلحة الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط على توفير كل الإمكانيات والدعم الكبير الذى يتم تقديمه للقطاع الطبى لاداء مهام عمله.

 

 

 

 
 
 

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