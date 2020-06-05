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أمن الجيزة يؤمن حملة لإزالة العقارات المخالفة بأنحاء المحافظة

الجمعة، 05 يونيو 2020 11:08 ص
أمن الجيزة يؤمن حملة لإزالة العقارات المخالفة بأنحاء المحافظة إزالة عقار- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أشرفت مديرية أمن الجيزة على تأمين حملات إزالة العقارات المخالفة، خلال الحملة التي تم إعدادها بالتنسيق مع الجهات المختصة بمحافظة الجيزة. وأسفرت حملة استهدفت مناطق الوراق، والهرم، والطالبية، وأبو النمرس، وكرداسة، عن إزالة 16 عقار مخالف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مالكي العقارات المخالفة، واخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

ووفقا للتعديلات التي الجديدة التي انتهى إليها البرلمان في مشروع قانون البناء، تم تقسيم مخالفات البناء إلى نوعين، مع النص على عدم الإخلال بالقانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء"، وقسمت المخالفات إلى نوعين، كالتالى: مخالفات عقوبتها "وجوبية الإزالة"، وتشمل هذه المخالفات: - التعدى على أراضى وأملاك الدولة. - التعدى على مناطق الضغط العالى. - التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود. - التعديات على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار.  أما النوع الثانى من المخالفات، التى يتم التحفظ عليها والحجز الإدارى عليها، وغل يد المخالف عنها والامتناع عن التوصيل أى مرافق لهذه المباني، وهى كالتالى:  - المباني والمنشآت والأعمال التي تقام بدون ترخيص. - الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا. - الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التى تخصص لإيواء السيارات.


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